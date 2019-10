Istanbul Basaksehir, saluto militare dopo il goal: c'è anche Robinho

Dopo la rete di Irfan Kahveci al Wolfsberger, 4 giocatori del Basaksehir hanno reso omaggio alle truppe turche: anche Robinho protagonista.

Ci risiamo. Politica e calcio mischiati una nell'altro, ancora una volta. E ancora una volta in , dove, dopo le furenti polemiche delle scorse settimane, a rendersi protagonista del famoso e polemico saluto militare è stato l' .

La formazione della Capitale ha battuto per 1-0 gli austriaci del Wolfsberger, consentendo alla di rimanere in vetta da sola al gruppo J di nonostante l'amaro pareggio contro il Mönchengladbach. E, dopo il goal partita di Irfan Kahveci, quattro suoi giocatori sono stati immortalati nel gesto di rendere omaggio alle truppe turche, protagoniste dell'invasione in Siria.

Tra i quattro in questione è presente anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: l'ex rossonero Robinho, il secondo da destra con il numero 70. Accanto a lui il bosniaco Visca, il nigeriano Okechukwu e lo stesso Kahveci.

L'episodio segue a distanza di poche settimane quelli avvenuti durante la pausa per gli impegni delle nazionali, sia sui social che in campo. Con la , dal romanista Under allo juventino Demiral, protagonista.