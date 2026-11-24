Inter-VfB Stuttgart, anteprima di Champions League

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Mercoledì l'Inter ospita il VfB Stuttgart al Giuseppe Meazza di Milano in Champions League. Entrambe le squadre occupano la metà bassa della classifica della fase campionato: l'Inter è 15ª, lo Stuttgart 14°.

L'Inter concede più del solito in difesa

L'Inter arriva alla partita dopo un caotico 4-4 contro l'Atalanta in Serie A. A Bergamo è stata in vantaggio per 2-0, 3-1 e 4-2, ma non è riuscita a conservare il risultato. Cristian Chivu ha definito la prestazione «molle e superficiale». L'Inter vorrà ritrovare solidità difensiva dopo aver subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe in Champions League. La tripletta di Pio Esposito contro l'Atalanta offre una piccola consolazione, ma con 17 reti incassate in 12 partite l'Inter ha la peggior difesa tra le prime sei squadre della Serie A.

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Risultati altalenanti per lo Stuttgart

Lo Stuttgart arriva dopo lo 0-0 sul campo dello Schalke in Bundesliga. In precedenza la squadra di Sebastian Hoeness aveva battuto il Werder Brema per 1-0, ma nell'ultima partita di Champions League aveva perso 2-0 in trasferta contro il Galatasaray. Di recente, però, la formazione tedesca si è dimostrata difficile da superare, mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni. Segnare in trasferta continua comunque a essere un problema.

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Numeri chiave e infortuni

L'Inter ha segnato 36 gol nelle ultime 15 partite tra tutte le competizioni.

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi dopo un infortunio di lunga durata, ma non partirà titolare.

Lo Stuttgart non ha segnato in tre delle ultime cinque trasferte.

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Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

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