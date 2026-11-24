Inter-VfB Stoccarda, preview di Champions League

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Mercoledì l'Inter ospita il VfB Stoccarda al Giuseppe Meazza di Milano in Champions League. Entrambe le squadre si trovano nella metà bassa della classifica della fase campionato: l'Inter è 15ª, lo Stoccarda 14º.

Inter, difesa insolitamente fragile

L'Inter arriva alla partita dopo il caotico 4-4 contro l'Atalanta in Serie A. A Bergamo è stata in vantaggio per 2-0, 3-1 e 4-2 senza riuscire a conservare il risultato, e Cristian Chivu ha definito la prestazione «molle e superficiale». I nerazzurri vorranno ritrovare solidità difensiva dopo aver subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe di Champions League. La tripletta di Pio Esposito contro l'Atalanta è almeno una piccola consolazione, ma quella dell'Inter è la difesa peggiore tra le prime sei squadre della Serie A, con 17 gol subiti in 12 partite.

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Risultati altalenanti per lo Stoccarda

Lo Stoccarda arriva dopo lo 0-0 in casa dello Schalke in Bundesliga. Prima di allora, la squadra di Sebastian Hoeness aveva battuto il Werder Brema 1-0, ma nella precedente partita di Champions League aveva perso 2-0 in trasferta contro il Galatasaray. Ultimamente, però, la formazione tedesca è stata difficile da battere: ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime 10 partite in tutte le competizioni. Segnare in trasferta, invece, continua a essere un problema.

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Numeri chiave e notizie sugli infortuni

L'Inter ha segnato 36 gol nelle ultime 15 partite in tutte le competizioni.

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi dopo un infortunio di lunga durata, ma non partirà titolare.

Lo Stoccarda non ha segnato in tre delle ultime cinque trasferte.

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Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stoccarda (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

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