Inter-VfB Stoccarda, preview di Champions League
Mercoledì l'Inter ospita il VfB Stoccarda al Giuseppe Meazza di Milano in Champions League. Entrambe le squadre si trovano nella metà bassa della classifica della fase campionato: l'Inter è 15ª, lo Stoccarda 14º.
Inter, difesa insolitamente fragile
L'Inter arriva alla partita dopo il caotico 4-4 contro l'Atalanta in Serie A. A Bergamo è stata in vantaggio per 2-0, 3-1 e 4-2 senza riuscire a conservare il risultato, e Cristian Chivu ha definito la prestazione «molle e superficiale». I nerazzurri vorranno ritrovare solidità difensiva dopo aver subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe di Champions League. La tripletta di Pio Esposito contro l'Atalanta è almeno una piccola consolazione, ma quella dell'Inter è la difesa peggiore tra le prime sei squadre della Serie A, con 17 gol subiti in 12 partite.
Risultati altalenanti per lo Stoccarda
Lo Stoccarda arriva dopo lo 0-0 in casa dello Schalke in Bundesliga. Prima di allora, la squadra di Sebastian Hoeness aveva battuto il Werder Brema 1-0, ma nella precedente partita di Champions League aveva perso 2-0 in trasferta contro il Galatasaray. Ultimamente, però, la formazione tedesca è stata difficile da battere: ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime 10 partite in tutte le competizioni. Segnare in trasferta, invece, continua a essere un problema.
Numeri chiave e notizie sugli infortuni
- L'Inter ha segnato 36 gol nelle ultime 15 partite in tutte le competizioni.
- Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi dopo un infortunio di lunga durata, ma non partirà titolare.
- Lo Stoccarda non ha segnato in tre delle ultime cinque trasferte.
Probabili formazioni
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
Stoccarda (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Inter - VfB Stoccarda
Formazione titolare
Allenatore
- C. Chivu
- S. Hoeness