Inter-Verona, sorpresa Sensi: presente in panchina

Tra i giocatori dell'Inter presenti in panchina contro il Verona c'è Stefano Sensi dopo il nuovo problema fisico. Presente anche Matias Fonseca.

Venti minuti finali contro il , poi il nuovo infortunio: non c'è pace per Stefano Sensi, costretto a saltare - . Lo rivedremo in campo dopo la sosta (non è stato convocato dall' di Mancini).

Non è presente sul terreno di gioco per aiutare i propri compagni, ma l'ex è seduto quantomeno in panchina: una sorpresa dopo la brutta notizia di ieri che ha costretto Conte a puntare su Vecino dal primo minuto per la seconda volta di fila.

Oltre a Sensi, in panchina figura anche un figlio d'arte: Matias Fonseca, figlio di Daniel e pilastro della squadra Primavera con cui ha già segnato sei goal in nove partite stagionali.

Una scelta figlia della penuria di attaccanti: oltre a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, l'altra punta a disposizione è il classe 2002 Sebastiano Esposito. Scontato che, visto l'infortunio di Sanchez, l'Inter torni sul mercato a gennaio per rinfoltire una coperta diventata improvvisamente troppo corta.