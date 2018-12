Inter-Udinese, i convocati: Vecino ancora out, c'è Nainggolan

Matias Vecino non è tra i convocati di Spalletti per Inter-Udinese, c'è invece Radja Nainggolan ma il tecnico frena: "Non è ancora pronto".

Niente da fare per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, che ha già saltato la decisiva sfida di Champions League contro il PSV, non figura nell'elenco dei convocati per Inter-Udinese.

Vecino aveva accusato un problema muscolare alla vigilia della gara contro la Juventus quando era rimasto in panchina per tutta la partita.

Spalletti invece ha inserito regolarmente tra i convocati Radja Nainggolan ma, ai microfoni di 'Inter Tv', ha precisato come anche il belga non sia ancora pronto per giocare dall'inizio.

"Sta rientrando e sta facendo buoni allenamenti per mettersi al pari ma gli manca qualcosa", ha spiegato Spalletti che quindi ha escluso l'impiego di Nainggolan dal 1'.

Le alternative comunque al tecnico dell'Inter non mancano dato che, rispetto alla sfortunata gara di martedì, Spalletti potrà contare su Gagliardini e Joao Mario che non sono stati inseriti in lista UEFA.

I convocati dell'Inter:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva.

