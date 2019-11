Inter, due assenze a Dortmund: fuori Gagliardini e Asamoah

L'Inter contro il Borussia Dortmund dovrà fronteggiare le assenze di Gagliardini e Asamoah. Il forfait dei due si aggiunge a quello di D'Ambrosio.

A 24 ore dalla sfida decisiva in casa del , l'avvicinamento dell' alla sfida del Signal Iduna Park non inizia nel migliore dei modi: in saranno assenti sia Kwadwo Asamoah che Roberto Gagliardini.

L'ex esterno della non ha recuperato dai problemi a un ginocchio che gli hanno già impedito di essere presente a . La previsione di Conte e dell'Inter era di riavere Asamoah a disposizione a Dortmund, ma il ghanese tornerà a disposizione solo in un secondo momento.

La vera novità è che mancherà all'appello anche Gagliardini: l'ex centrocampista dell' , che in queste settimane ha trovato sempre più spazio, ha rimediato un risentimento muscolare e, come confermato da Conte in conferenza stampa, è rimasto a casa.

Il forfait dei due si aggiunge a quello del lungodegente Alexis Sanchez e di Danilo D'Ambrosio, tornato ad allenarsi ma ancora indisponibile. Anche nel suo caso, il rientro in campo è posticipato.