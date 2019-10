Inter, Spalletti costa 25 milioni di euro: svelate le spese in bilancio

L'esonero di Luciano Spalletti pesa sul bilancio dell'Inter per oltre 25 milioni di euro: approvato il bilancio d'esercizio nell'assemblea.

Il mezzo passo falso contro il impedisce all' di riprendersi la vetta della classifica in campionato: in vista del turno infrasettimanale contro il l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio 2018/2019, dal quale è emerso un importante dato riguardante Luciano Spalletti.

L'ex allenatore nerazzurro pesa infatti sui costi del club per ben 25 milioni di euro, come riportato da 'Calcio e Finanza'. Al 30 giugno 2019 figura infatti la seguente voce nella sezione 'Fondo per rischi e oneri':

"Euro 25.811 migliaia relativi all’accantonamento dell’esercizio degli oneri per retribuzioni contrattualmente dovute al personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, data di cessazione dei singoli contratti. Qualora nel corso della successiva stagione tale personale assumesse nuovi incarichi presso altri club, il valore residuo del fondo non utilizzato per le retribuzioni non corrisposte verrebbe rilasciato al conto economico alla voce “Altri ricavi – Rilascio fondi rischi e oneri".

Dunque se Spalletti dovesse tornare ad allenare nel corso della prossima stagione la cifra sul bilancio dell'Inter sarebbe riproporzionata, pesando ovviamente meno sulle casse nerazzurre.