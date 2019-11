Inter, Sensi spettatore a X Factor: maglietta in regalo per il tifoso Cattelan

Sensi, non convocato da Mancini, ha sfruttato la serata libera per assistere dal vivo, con Antonio Conte, alla puntata di X Factor.

Sosta salutare per Stefano Sensi, di fatto out da quasi un mese causa problema muscolare, che in queste due settimane avrà il tempo di recuperare al meglio e rimettersi a disposizione dell'.

Il centrocampista infatti non è stato convocato da Mancini per il doppio impegno dell' contro e Armenia, gare valide per le qualificazioni a . Qualificazione però già in cassaforte per gli Azzurri.

Sensi così giovedì ha sfruttato la serata libera per assistere dal vivo, insieme al suo allenatore Antonio Conte, a una puntata di X Factor, programma Sky condotto dal grande tifoso nerazzurro Alessandro Cattelan.

A testimoniare la visita di Sensi è stato proprio Cattelan che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto insieme al centrocampista, che gli ha anche regalato una maglia col suo numero 12.