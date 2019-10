Inter-Parma, Bergomi polemico: "Oggi ho visto dare dei rigori..."

Giuseppe Bergomi polemico durante Inter-Parma dopo un giallo comminato ad Esposito: "Fatico a pensare che sia fallo, oggi ho visto dei rigori...".

All' non riesce il sorpasso in vetta alla classifica sulla : col è solo 2-2, con i ducali che hanno spaventato e non poco i ragazzi di Antonio Conte, ancora provati dal punto di vista emotivo dopo il successo in Champions sul .

Nella ripresa ha fatto il suo ingresso in campo Sebastiano Esposito, all'esordio in campionato dopo quello europeo: il baby attaccante non ha lasciato il segno, tranne che per un tiro terminato di poco a lato del palo della porta difesa da Sepe.

Il talento di Castellammare di Stabia ha anche ricevuto un cartellino giallo per una sbracciata ai danni di Scozzarella, non accolto positivamente da Giuseppe Bergomi: l'ex capitano interista ha così commentato l'episodio durante la telecronaca su 'Sky Sport'.

"Faccio fatica a pensare che questo sia fallo, anche se oggi ho visto dare dei rigori... e mi fermo qui".

Il riferimento di Bergomi è ovviamente a -Juventus, in cui sono stati assegnati due penalty - uno per parte - che hanno fatto discutere. Non è però dato a sapersi se nel mirino dell'opinionista sia finito quello concesso ai bianconeri o ai salentini. La polemica, comunque, è servita.