Inter-Napoli, scontri fuori da San Siro: grave un tifoso

Scontri fuori dallo stadio a margine di Inter-Napoli: quattro accoltellati, investito un tifoso interista. Coinvolte circa 60 persone.

Una serata elettrica dentro e fuori dal campo in occasione del big match del boxing day di Serie A: violenti scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli, coinvolte circa 60 persone all'esterno di San Siro, grave un tifoso nerazzurro.

I tafferugli sono iniziati verso le ore 20 in zona via Novara con alcune bottiglie di vetro lanciate: dalle prime indiscrezioni quattro tifosi del Napoli sarebbero stati accoltellati, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un tifoso nerazzurro è stato invece investito ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo le informazioni fornite dalla Questura, i supporters partenopei si sarebbero staccati dalla scorta per affrontare i rivali davanti allo stadio.

La situazione è stata poi riportata alla normalità grazie all'intervento della polizia: sugli scontri sta attualmente indagando anche la Digos.