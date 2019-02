Inter, Nainggolan e il patto con Spalletti: ha perso quattro chili in un mese

Dopio un inizio difficile adesso Nainggolan lavora duramente per conquistare l'Inter, allenamenti e dieta ferrea per tornare al top.

Il rigore decisivo sbagliato nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio è stato il punto più basso dell'avventura di Radja Nainggolan all'Inter dove, almeno fino ad oggi, non hanno ancora visto il campione ammirato per anni con la maglia della Roma.

Basti pensare che il centrocampista belga in campionato ha segnato solo due goal, di cui uno contro il Bologna esattamente un girone fa. Poi tanti infortuni, qualche bizza fuori dal campo e troppi musi lunghi.

Un'insoddisfazione crescente che aveva addrittura fatto ipotizzare a qualcuno il clamoroso addio di Nainggolan già a gennaio. Ipotesi che però nessuno all'Inter ha mai preso in considerazione, anzi.

Spalletti e Marotta secondo 'La Gazzetta dello Sport' dopo Natale avrebbero stretto un patto con Nainggolan che, da allora, si allena duramente per ritrovare la forma migliore.

Inoltre l'ex centrocampista della Roma starebbe seguendo anche una dieta ferrea che lo avrebbe portato a perdere già quattro chili nel giro di poche settimane.

Ecco perché, forse, Spalletti contro il Bologna ha deciso di rilanciare Nainggolan tra i titolari anche se il risultato finale e i fischi di 'San Siro' al momento della sua sostituzione non aiutano certo nel recupero del Ninja.

Un recupero che parte dal fisico ma deve arrivare soprattutto alla testa considerato come Nainggolan alla Roma fosse uno dei leader dello spogliatoio e un trascinatore assoluto sul terreno di gioco.

Spalletti d'altronde in tal senso qualche giorno fa è stato chiaro: Nainggolan è un patrimonio dell'Inter e va difeso. Almeno fino a giugno.

"Radja va recuperato, ha avuto vari infortuni e non si è allenato con continuità. Deve mettere minuti nelle gambe,reagirà. Sono convinto che dimostrerà perché l’abbiamo voluto".

I tifosi dell'Inter ci sperano e aspettano impazienti di vedere il vero Nainggolan. Il tempo sta per scadere e in caso contrario le strade la prossima estate potrebbero separarsi. Davvero.