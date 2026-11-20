Come vedere Inter Miami CF-Columbus Crew con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 21 nov 2026 - 18:00 Chase Stadium

L’Inter Miami CF ospita il Columbus Crew al Chase Stadium di Fort Lauderdale nel primo turno dei playoff della MLS Cup. La squadra, seconda nella Eastern Conference, punta a iniziare in casa il proprio cammino nella fase finale.

La squadra di Kily Gonzalez ha chiuso la stagione regolare 2026 con 60 punti, conquistando il secondo posto a Est in un’annata in cui Lionel Messi ha messo a segno 26 goal e 17 assist in 31 presenze in campionato. Nel corso della stagione, l’argentino è diventato anche il primo giocatore nella storia del club a raggiungere quota 100 goal e ha conquistato un secondo titolo consecutivo di capocannoniere, un record.

Il Columbus Crew arriva da settima testa di serie sotto la guida di Laurent Courtois, dopo aver chiuso la stagione regolare in grande forma. Gli ospiti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali e affronteranno con fiducia questa serie al meglio delle tre gare.

Le due squadre si sono già affrontate due volte nel 2026, con una vittoria del Columbus per 2-1 in casa a settembre e un pareggio per 2-2 al Chase Stadium ad agosto. È quindi difficile fare un pronostico su questa sfida dei playoff.

Questa settimana Messi è stato anche inserito tra i finalisti per il premio di MVP della MLS 2026: punta a diventare il primo giocatore a vincerlo per tre anni consecutivi, aggiungendo un ulteriore motivo d’interesse al cammino di Miami nei playoff.

Per sapere tutto su come seguire in diretta Inter Miami-Columbus Crew, continua a leggere.

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