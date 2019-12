Inter, Marotta: "Scudetto? Credo che la Juventus ce la farà"

Giuseppe Marotta vede favorita la Juventus per lo Scudetto: "Ha una doppia squadra fortissima, credo che alla fine ce la farà".

A quattordici giornate dal suo inizio, il campionato ha una nuova capolista: l' ha superato in vetta la dopo l'ultimo turno che ha visto i nerazzurri trionfare contro la e i bianconeri pareggiare in casa col .

Un punto di vantaggio per la truppa guidata da Antonio Conte, margine minimo che non può comunque lasciare tranquilli: in primis l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, intervenuto in occasione di un evento legato a Ferrovie dello Stato.

"Siamo ancora alla quattordicesima di campionato, vincere già quest’anno sarà difficile. La ha una 'doppia squadra' fortissima, penso che ce la farà anche quest’anno... In ogni caso non mi aspettavo effetti così immediati del nostro tecnico Antonio Conte sulla squadra".

Secondo l'ex dirigente bianconero a prevalere saranno i campioni d' in carica: puro realismo o semplice pre-tattica? Sarà il campo a dire chi avrà avuto ragione in un bellissimo duello punto a punto.