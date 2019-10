Inter-Juventus da record: in 75000 sugli spalti, incasso di 6,5 milioni

La sfida che domenica sera vedrà opposte Inter e Juventus, si giocherà in un San Siro gremito: 6,5 milioni di incasso, è record per la Serie A.

Da una parte di sarà la nuova di Antonio Conte prima in classifica in virtù di sei vittorie ottenute in altrettante partite, dall’altra ci sarà la nuova di Maurizio Sarri che, ancora imbattuta, insegue distanziata di punti e sogna ovviamente quello che sarebbe il nono Scudetto consecutivo per il club bianconero.

Quelle tra nerazzurri e bianconeri non sono mai partite come tutte le altre (non è un caso che le due squadre diano vita a quelli che sono chiamati Derby d’ ) e a maggior ragione non lo saranno quest’anno visto che al momento sembrano essere i maggiori candidati nella corsa al titolo di Campioni d’Italia.

Inter e Juventus si affronteranno domenica sera per un match valido per il settimo turno di campionato e lo faranno in una cornice straordinaria. San Siro si presenterà infatti nella sua veste migliore, visto che si registrerà il tutto esaurito. Saranno oltre 75mila i tifosi che si assieperanno sugli spalti, il tutto per un incasso di 6,5 milioni di euro , ovvero un nuovo storico record per la .

A confermarlo è stata l’Inter attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il 236° Derby d’Italia che andrà in scena domenica sera alle 20:45 registrerà il tutto esaurito, con una cornice di oltre 75mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo. Saranno infatti oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, con più di 500 Club presenti e oltre il 20% di biglietti acquistati dall’estero. Elevatissima la percentuale di acquisti online su Inter.it/tickets, l’87% del totale. Oltre 40 broadcasters trasmetteranno il match in più di 200 paesi. Un flusso di vendite continuo iniziato sin da fine agosto e che si concluderà in queste ore, quando anche gli ultimi posti residui saranno terminati. Sold out anche i posti VIP firmati IN - Inter Hospitality, che per la prima volta nella storia del Club presentano tutti gli SkyBox già venduti ad aziende in abbonamento stagionale. Sarà così di 6,5 milioni di euro lordi l'incasso partita (quota abbonamenti, biglietti singoli e servizi di ospitalità), nuovo massimo storico per il campionato di Serie A”.

Al di là di quale sarà il risultato al termine dei 90’ quindi, la sfida numero 236 tra Inter e Juventus è in qualche modo già entrata nella storia del campionato di Serie A.