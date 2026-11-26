Inter-Genoa: i dettagli della partita
L'attacco esplosivo dell'Inter sfida il Genoa, reduce da quattro vittorie in cinque gare
Sabato sera a Milano si affrontano l'attacco più prolifico della Serie A e una delle squadre più in forma del campionato. L'Inter di Cristian Chivu è terza in classifica con 29 punti e ha segnato 32 gol nelle prime 12 giornate, più di chiunque altro. Arriva inoltre dalla vittoria per 2-0 di mercoledì in Champions League contro lo Stoccarda, firmata da Petar Sučić e dal capitano Lautaro Martínez al rientro.
Prima della vittoria europea senza subire gol, l'Inter era uscita da Bergamo con un indimenticabile pareggio per 4-4 contro l'Atalanta in Serie A domenica scorsa.
Ad attenderla c'è il Genoa di Daniele De Rossi, risalito al 10° posto con 16 punti grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. Domenica il Grifone ha vinto 2-0 in trasferta contro il Sassuolo grazie alla doppietta nel primo tempo di Milutin Osmajić e alle sette parate di Justin Bijlow. Ora va in Lombardia con l'obiettivo di interrompere una serie negativa: nelle ultime 10 trasferte di Serie A a San Siro ha segnato una sola volta.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Inter - Genoa
Formazione titolare
Allenatore
- C. Chivu
- D. De Rossi
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
D
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
D
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
D
V
S
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
S
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
S
V
V
V
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
D
V
S
V
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
S
S
V
V
D
|8
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
D
S
V
D
|9
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|+2
|18
D
V
V
V
V
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
V
S
V
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
S
V
S
S
S
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
D
V
S
D
D
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
S
D
S
S
V
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
S
S
S
S
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
S
D
S
S
S
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
S
D
V
D
S
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
S
S
V
D
S
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
S
S
S
S
S
|19
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
D
S
S
D
S
|20
|12
|2
|0
|10
|8
|25
|-17
|6
S
V
S
S
S