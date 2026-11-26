Inter-Genoa: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 13 28 nov 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

L'attacco esplosivo dell'Inter sfida il Genoa, reduce da quattro vittorie in cinque gare

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Sabato sera a Milano si affrontano l'attacco più prolifico della Serie A e una delle squadre più in forma del campionato. L'Inter di Cristian Chivu è terza in classifica con 29 punti e ha segnato 32 gol nelle prime 12 giornate, più di chiunque altro. Arriva inoltre dalla vittoria per 2-0 di mercoledì in Champions League contro lo Stoccarda, firmata da Petar Sučić e dal capitano Lautaro Martínez al rientro.

Prima della vittoria europea senza subire gol, l'Inter era uscita da Bergamo con un indimenticabile pareggio per 4-4 contro l'Atalanta in Serie A domenica scorsa.

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Ad attenderla c'è il Genoa di Daniele De Rossi, risalito al 10° posto con 16 punti grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. Domenica il Grifone ha vinto 2-0 in trasferta contro il Sassuolo grazie alla doppietta nel primo tempo di Milutin Osmajić e alle sette parate di Justin Bijlow. Ora va in Lombardia con l'obiettivo di interrompere una serie negativa: nelle ultime 10 trasferte di Serie A a San Siro ha segnato una sola volta.

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