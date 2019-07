Inter, Conte prova Perisic in un nuovo ruolo: con la Juve da seconda punta

Ivan Perisic parte titolare in Juventus-Inter in una nuova posizione per lui: sarà seconda punta, dopo la bocciatura da esterno sinistro.

Dopo l'amichevole contro il , Antonio Conte aveva bocciato Ivan Perisic come esterno sinistro nel suo 3-5-2.

Nell'amichevole di oggi di Nanchino contro la , il tecnico per il croato ha disegnato una nuova posizione: quella di seconda punta.

L'ex e agisce infatti vicino a Esposito nei due d'attacco. Una scelta probabilmente dettata anche dalla penuria di attaccanti a disposizione, ma anche forse dalla volontà di provare a ritagliargli un altro ruolo.

Le intenzioni di Conte, almeno per quanto visto in questa pre-stagione, sarebbero quelle di insistere sul 3-5-2, modulo in cui un'ala sinistra come Perisic non sembra trovare apparentemente posto. L'allenatore nerazzurro però ci vuole riprovare.

In caso di un'altra bocciatura, il croato potrebbe essere messo in vendita, come già suggerito da alcune voci negli scorsi giorni.