Inter, campagna anti-razzismo: “Scrivi BUU per non sentirlo più”

L'Inter ha dato il via ad una campagna contro il razzismo dopo gli episodi di discriminazione avvenuti durante la gara contro il Napoli.

Gli episodi di discriminazione contro Koulibaly avvenuti durante Inter-Napoli hanno segnato una pagina nera del nostro calcio: la società nerazzurra ha voluto lanciare un chiaro messaggio di condanna al razzismo con una speciale campagna promossa sul web.

In risposta ai cori razzisti di alcuni tifosi, l'Inter ha avviato una campagna anti-razzismo con uno speciale video sui propri account social. Dal presidente Zhang a capitan Icardi, passando per Javier Zanetti e Samuel Eto'o, tutti uniti per lanciare il messaggio: "Scrivi anche tu BUU per non sentirlo mai più. Perché diventi un messaggio di unità, non più di razzismo".

Scrivi anche tu BUU per non sentirlo mai più. Perché diventi un messaggio di unità, non più di razzismo.#BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM pic.twitter.com/SCXwCFFiXt — Inter (@Inter) 18 gennaio 2019

Nella giornata di ieri inoltre il club nerazzurro ha annunciato che in occasione di Inter-Sassuolo gli spalti di San Siro saranno aperti solamente per 10 mila bambini delle scuole calcio. Anche questa iniziativa fa parte della campagna contro il razzismo ideata dall'Inter.