Inter, Batistuta incredulo: "Non capisco perchè hanno ceduto Icardi"

L'ex attaccante di Fiorentina e Inter ha commentato l'addio di Mauro Icardi ai nerazzurri: "Fossi stato in loro l'avrei tenuto".

I numeri di Mauro Icardi con la nuova maglia del sono già di altissimo livello: l'ex attaccante nerazzurro Gabriel Batistuta ha commentato l'addio dell'argentino all', mostrandosi incredulo sulla scelta presa dalla società.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex bomber di , e Inter va controcorrente e spiega il proprio punto di vista:

"E' un attaccante che ha sempre fatto benissimo all'Inter, non capisco perchè se ne siano privati. Io fossi stato in loro lo avrei tenuto. I problemi di spogliatoio non sono una buona giustificazione per cederlo, ma se lo hanno fatto significa che le problematiche erano molto gravi".

Sono già 5 goal in soli 376 minuti (in 6 gare) per Icardi con il club parigino: il caos vissuto negli ultimi mesi all'Inter sembra già un lontano ricordo.