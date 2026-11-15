Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera per un affaticamento muscolare

Condividi Segui GOAL su Google

Akanji ha lasciato il ritiro della Svizzera e non prenderà parte alla sfida di Nations League contro la Scozia: leggero affaticamento muscolare per il difensore dell'Inter, che farà rientro a Milano e sarà valutato dallo staff medico nerazzurro.

Pubblicità

Manuel Akanji ha lasciato il ritiro della Svizzera. Il difensore nerazzurro, impegnato con la propria nazionale per le sfide di Nations League, non prenderà parte alla sfida di lunedì 16 novembre contro la Scozia dopo essere rimasto in campo per novanta minuti nella partita contro la Slovenia di venerdì 13 novembre, terminata 0-0.

AFFATICAMENTO - La decisione è stata presa in via precauzionale in seguito all'affaticamento muscolare che ha accusato il difensore. Akanji tornerà a Milano quindi per evitare ulteriori rischi e verrà valutato dallo staff medico dell'Inter, da cui, tuttavia, non filtra preoccupazione.

COSA FILTRA - Al netto della decisione di lasciare il ritiro, lo stato fisico di Akanji non sembra preoccupare in casa nerazzurra. Lo staff farà le sue valutazioni, ma la sua presenza non sembra in dubbio per la prossima partita contro l'Atalanta, prevista per domenica 22 novembre.