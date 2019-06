Insigne, appello a Sarri: "Juventus? Spero che alla fine cambierà idea"

Lorenzo Insigne torna in Nazionale dopo qualche problema fisico che lo aveva tenuto fuori dalle ultime convocazioni di Roberto Mancini.

Il capitano del , intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, parte dal rimpianto legato all'eliminazione della fase a gironi di contro il .

"Fa male ma sapevamo che era un girone difficile. Peccato per la parata su Milik, ha vinto una grande squadra che ha meritato. Fare una buona annata e non vincere niente fa male".

Riguardo al suo ruolo di leader sia al Napoli che in azzurro Insigne è chiaro.

"Con il Napoli non ho passato sempre dei bei momenti perché sono napoletano e loro si aspettano di più da me. Leader? Penso che nessuno vince da solo, c'è bisogno del gruppo . Qua ci sono Giorgio e Leo che hanno vinto tanto e hanno grande esperienza".

Insigne infine dice la sua sul possibile arrivo di Sarri alla .

"Dispiace perchè per Napoli e i napoletani ha fatto tanto. Lui è un professionista, ma questa scelta che prenderà farà male. E' dura vederlo su quella panchina ma sarà una scelta sua. So come i napoletani stanno vivendo questa situazione, quando sarà ufficiale vedremo... Spero che alla fine cambierà idea".