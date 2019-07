Infortunio Theo Hernandez, il comunicato del Milan: "Lesione alla caviglia"

Uscito per infortunio col Bayern, Theo Hernandez ha rimediato una lesione capsulo-legamentosa: "Ulteriore valutazione fra due settimane".

Non si tratta di una semplice distorsione, come era stato ipotizzato in un primo momento: l'infortunio alla caviglia destra rimediato da Theo Hernandez in - , gara di International Champions Cup, è più grave.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero, che attraverso il proprio sito ufficiale ha rivelato i dettagli del problema fisico di Hernandez:

"Il difensore di AC Milan Theo Hernández ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell'infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il . L'esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane".

Non indicati dunque i tempi di recupero necessari per il ritorno in campo di Theo Hernandez. Appare comunque certo che l'ex terzino del salterà l'inizio del prossimo campionato di , in programma tra un mese.

Theo Hernandez ha esordito con la maglia del Milan contro il Novara, 8 giorni fa, andando pure a segno. E nella sua prima uscita 'vera' è andato immediatamente ko. Sfortuna pura, sia per lui che per i rossoneri.