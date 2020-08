Incontro Sarri-Ronaldo, la rivelazione di Sconcerti: "Mi disse che glielo chiese Paratici"

L'avventura di Sarri alla Juventus si è conclusa con l'esonero ed è iniziata con un famoso 'no' da CR7: "Non voleva cominciare con un 'no'".

L'avventura di Maurizio Sarri alla è finita con una brusca eliminazione agli ottavi di finale di e l'esonero poche ore dopo. Un altro 'no', dopo quello ricevuto al primo incontro con Cristiano Ronaldo.

Fece infatti il giro del mondo la 'visita' del tecnico, fresco di nomina, a CR7 sul suo yacht in estate per confrontarsi sul ruolo in campo nel proprio sistema di gioco.

A un anno di distanza, secondo quanto scritto da Mario Sconcerti sul 'Corriere della Sera', quell'incontro fu voluto dal CFO bianconero Fabio Paratici e si rivelò un boomerang.

"Il primo errore di Sarri fu andare sullo yacht di Ronaldo un anno fa a chiedergli come voleva giocare. Fu lui a presentarsi e non l’inverso, come è di regola. Quando gli dissi che era stato uno sbaglio erano i giorni di Natale, Sarri era ancora in testa e aveva passato i gironi di Champions. Mi disse che ci aveva pensato, non era sicuro di doverlo fare, ma era il primo atto ufficiale, non voleva cominciare con un no. Glielo aveva chiesto Paratici".

L'editoriale prosegue poi parlando del distacco tra l'allenatore e la squadra nei mesi successivi. Fino alla rottura definitiva.