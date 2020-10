Incidente in autostrada: morto l'ex Milan Agazzone

Simonluca Agazzone, ex promessa del Milan, ha perso la vita a 39 anni insieme a un amico sulla A26: auto fuori strada dopo aver investito 2 cinghiali.

Dramma nella notte sulla A26. Simonluca Agazzone, 39 anni ex promessa del , ha perso la vita insieme all'amico - anch'egli calciatore - Matteo Ravetto, di 32.

Entrambi sono stati coinvolti in un tragico incidente automobilistico, causato - come riporta 'Novara Today' - dall'investimento di due cinghiali presenti lungo la carreggiata che ha fatto finire la vettura su cui viaggiavano fuori strada.

Per Agazzone e Ravetto non c'è stato nulla da fare, mentre una terza persone a bordo dell'auto è ricoverata in codice giallo.

Agazzone, in carriera, ha indossato anche la maglia dello . Il club ligure, sul proprio sito, ha espresso il cordoglio per la scomparsa del ragazzo.

"Il Presidente Onorario Gabriele Volpi, il Presidente Stefano Chisoli e lo Spezia Calcio tutto si stringono attorno alla famiglia di Simonluca Agazzone, scomparso nella notte in un tragico incidente stradale. Nato a Borgomanero il 23 luglio del 1981, Simonluca ha indossato la maglia delle Aquile per due stagioni, nel 2002/2003 e nel 2005/06, quest’ultima culminata con la promozione in Serie B degli aquilotti. Da parte della società di via Melara vanno le più sentite condoglianze alla famiglia Agazzone".

Sia Agazzone che Ravetto erano ancora calciatori in attività: l'ex Milan era pronto a misurarsi in un campionato amatoriale, mentre il collega e amico aveva sposato la causa del Carpignano (Prima Categoria).