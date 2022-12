L'Équipe e altri media accusano l'arbitro Marciniak, che prende voti bassissimi nelle pagelle, ma il goal è regolare.

Una finale che è stata una festa per il calcio, una partita destinata a fare storia. Argentina-Francia resterà nella memoria collettiva per lo spettacolo, ma nell'immediato post non mancano le polemiche.

Un po' sterili, per la verità, quelle avanzate dai media francesi, in particolare modo quella portata avanti da 'L'Équipe' sul goal del momentaneo 3-2 di Messi, reso poi vano dal rigore di Mbappé che ha pareggiato i conti.

Nel mirino c'è l'arbitro Marciniak, reo secondo il giornale parigino di aver convalidato un goal potenzialmente irregolare, a causa di due giocatori argentini già in campo ancora prima che Messi arrivasse a mettere la palla dentro la porta.

Le immagini effettivamente confermano questa tesi, ma la richiesta di annullamento è infondata in quanto, da regolamento, i due giocatori non influenzano in alcun modo l'azione, essendo ovviamente molto lontani.

Questa decisione, unita anche al rigore per fallo su Di Maria di Dembélé - ritenuto molto generoso, con il Fideo apparentemente già in caduta - ha fruttato all'arbitro un netto voto 2 nelle pagelle.

LO stesso Marciniak ha ricevuto complimenti in tutto il mondo per la sua direzione autorevole anche nella decisione degli episodi chiave. Non tutti però l'hanno evidentemente pensata così.