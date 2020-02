Il più ammonito d'Europa? Bennacer del Milan: 12 gialli

Bennacer ha già rimediato due gare di squalifica per somma di ammonizioni. Serie A e Liga dominano la top ten dei giocatori con più gialli.

Il giocatore più ammonito gioca in , precisamente a San Siro, in maglia rossonera. Ismael Bennacer, infatti, ha il record nei maggiori campionati europei: ben dodici gialli rimediati fin qui, ultimo dei quali nel pareggio contro la giocato sabato al Franchi.

Eccesso di foga a inizio primo tempo e giallo per Bennacer, che ha aperto così il conto degli ammoniti di Fiorentina-, in un match decisamente non scorretto, ma comunque pieno di polemiche, dal goal annullato a Ibrahimovic al rosso per Dalbert fino al rigore che ha portato il pari alla squadra viola.

Nella top ten europea degli ammoniti domina la Serie A, visto che con dieci ammonizioni si trovano De Roon dell' , Romero del , Bani del e Nandez del . Il primatista e altri quattro giocatori del campionato italiano, segno di come nella massima serie fiocchino le sanzioni molto più che altrove.

Altre squadre

Dietro Bennacer del Milan c'è Gjasula, centrocampista del Padeborn arrivato a undici ammonizioni. A dieci, oltre ai già citati giocatori provenienti dalla Serie A, anche Pique del , Silva del , Soldado del granada, Wakaso dell' e Suarez del .

Grande presenza dunque anche della , mentre non deve far stupire l'assenza di elementi della Premier League tra i più ammoniti d'Europa: il campionato inglese è del resto noto per far lasciar correre senza frenare l'azione con punizioni e cartellini. Qualunque sia il colore.

Tornando a Bennacer, le dodici ammonizioni prese fin qui hanno ovviamente portato l'algerino a saltare due gare per squalifica causa somma di cartellini gialli. Solamente in sette delle diciannove gare giocate con la maglia del Milan non ha rimediato la sanzione: una sicurezza quasi totale in questo senso.