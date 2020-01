Il Napoli interrompe l'intervista di Insigne alla RAI: "Non può andare in diretta"

Disguido durante la trasmissione "90° minuto" in onda su Rai Due: l'intervista ad Insigne viene interrotta dall'ufficio stampa del Napoli.

Nel bel messo della trasmissione "90° minuto" in onda su Rai Due, Lorenzo Insigne stava per essere intervistato dall'inviato al San Paolo, prima di - . Ad un tratto, però, l'ufficio stampa partenopeo ha interrotto tutto in diretta.

La risposta di Enrico Varriale, presentatore del programma, ha creato poi ulteriore tensione con il Napoli.

"Va bene stacchiamo, poi chiariremo con il Napoli, l'abbiamo fatta con tutte le squadre italiane questa intervista, evidentemente c'è qualche difficoltà nell'applicazione dei regolamenti da parte della società Napoli".

L'ufficio stampa del Napoli era intervenuto, stoppando l'intervista e dicendo che "Non può parlare in diretta". Evidentemente si riferivano a determinati accordi stipulati dal Napoli. Anche se poi, in un secondo momento, l'intervista è stata conclusa.