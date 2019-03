Icardi-Inter, Wanda Nara 'chiama' il Real Madrid: "Lo rispettiamo"

Il Real Madrid potrebbe pensare a Icardi e Wanda Nara da Dubai non chiude le porte al trasferimento: "Abbiamo molto rispetto per il club".

Nel futuro di Mauro Icardi potrebbe esserci la Liga e in particolar modo il Real Madrid. Secondo 'Marca', se come sembra l'argentino non rinnoverà con l'Inter, i Blancos la prossima estate potrebbero provare il colpaccio. E a prezzo di saldo.

Il Real Madrid infatti spera di acquistare Icardi a un costo molto inferiore rispetto ai 110 milioni di euro della clausola attualmente presente sul suo contratto e comunque non superiore ai 40-50 milioni.

Difficile ad oggi che l'Inter, nonostante il deteriorarsi del rapporto con Icardi e un contratto in scadenza nel 2021, possa però accettare una simile offerta.

Intanto Wanda Nara, intercettata da 'Marca' a Dubai dove si trova con i figli da qualche giorno, non chiude le porte all'ipotetico trasferimento.

"Che Mauro non vada a Madrid per colpa mia, come è stato detto in Spagna, è falso. Abbiamo molto rispetto per il Real".

Oltre ai Blancos, secondo quanto riportato da 'Marca', sulla situazione di Icardi restano vigili anche altri top club europei come Juventus, Manchester United e PSG. L'Inter è avvisata.