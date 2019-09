Ibrahimovic contro se stesso su FIFA: "C'è solo uno Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic commenta le sue immagini su FIFA 20: "C'è solo uno Zlatan". Intanto vince il premio ESPY come miglior giocatore della MLS.

Anche se la stagione in dei non sta andando secondo le aspettative (la squadra rischia di restare fuori dai play-off), Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sé, sia per le sue grandi prestazioni, sia per i suoi "commenti" extra-calcistici.

There can only be one Zlatan https://t.co/jRYVXccuXI — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 14, 2019

L'attaccante svedese ha ricevuto il premio ESPY come migliore giocatore della MLS, anche grazie ai 23 goal messi a segno fino ad ora. Sul suo profilo Twitter ha ringraziato per il premio e poi si è concentrato su altro.

Il profilo dei LA Galaxy ha pubblicato un video realizzato su FIFA 20, che lo vede ripetere alla perfezione quello che ha fatto in campo, con un goal in rovescia. Ma nella sua testa non c'è posto nemmeno per un avatar...

"Può esserci un solo Zlatan".

Nella seconda e ultima parte di stagione che resta, però, dovrà cercare di portarsi sulle spalle tutta la squadra, per qualificarsi almeno per i play-off.