Hector Moreno e l'avventura alla Roma: "Non sapevo difendere"

Oggi all'Al-Gharafa, Hector Moreno ricorda in modo curioso l'esperienza alla Roma: "Tutti i miei allenatori privilegiavano un calcio offensivo".

Cinque partite appena. E un addio amaro dopo appena sei mesi dal suo arrivo in . Hector Moreno può essere tranquillamente classificabile sotto la categoria 'meteore'. Della e in particolare della , la cui maglia ha indossato nella prima parte della stagione 2017/18.

Referenze? Buone: quattro stagioni all'AZ, con il quale aveva partecipato alla storica conquista dell'Eredivisie nel 2011, e un altro paio all' . Oltre a una presenza fissa nella nazionale messicana da una decina d'anni. Monchi, appena insediatosi a Roma, decide di puntare forte su di lui. E nella Capitale si fidano. Del resto lo reputano un mago per le sue intuizioni sul mercato. E invece, l'avventura di Moreno sarà breve e insignificante.

Pochissime le presenze in campionato: appena cinque, per la precisione. Contro l' , a fine settembre, propizia con un errore banale il goal della bandiera di Stryger Larsen. Ottobre lo vede scendere in campo tre volte, poi Di Francesco punta forte sulla coppia Fazio-Manolas e per lui le porte si chiudono: a gennaio è addio, direzione .

Quando, un paio di mesi fa, l'emittente messicana 'Multimedios Deportes' gli ha che cosa non abbia funzionato nella sua avventura a Roma, Moreno ha però risposto in maniera tutto sommato sorprendente:

"Quando sono arrivato a Roma, mi sono reso conto che ancora non ero capace di difendere. Tutti i miei allenatori privilegiavano un calcio offensivo: a loro interessava che mi disimpegnassi bene con il pallone tra i piedi. Difendere di gruppo ok, ma individualmente... A Roma invece è stato impressionante. Ho appreso nuove maniere di difendere".

Oggi Moreno, 32 anni, gioca in con l' Al-Gharafa, dov'è titolare. Ha lasciato la per la Qatar Stars League nell'estate del 2019. E così tornano alla mente le parole pronunciate da Monchi nel gennaio di due anni fa, al momento di cedere il messicano alla Real Sociedad: