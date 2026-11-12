Hanami all'Allianz Stadium: la Juventus si tinge di rosa, tra storia, moda e nuove forme di comunicazione

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Hanami all'Allianz Stadium. La tradizione giapponese di perdersi nell'osservazione della bellezza dei ciliegi in fiore si sposta idealmente a Torino. Non sono fiori, però, ma le nuove maglie Away della Juventus.

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Il colpo d'occhio è sorprendente fin dalle prime partite casalinghe della stagione: le tribune si colorano di rosa, interrompendo il tradizionale dominio cromatico del bianco e del nero.

E, in questo caso, non servono dati di vendita o indagini di mercato per comprendere quanto il kit realizzato da adidas abbia fatto breccia nel cuore dei tifosi. Basta guardarsi intorno.

Quella che nasce come seconda maglia è diventata una presenza sempre più riconoscibile sugli spalti, una scelta che racconta qualcosa di interessante sul rapporto tra i supporter, la storia del club e l'estetica contemporanea.

IL ROSA DELLE ORIGINI E LA FORZA DELL'ESTETICA

Perché questa maglia piace così tanto? La risposta più immediata è anche la più semplice: perché è bella. Il rosa tenue, i dettagli neri a contrasto, il motivo zebrato tono su tono e il ritorno del logo Trefoil di adidas compongono un insieme particolarmente riuscito.

Un equilibrio tra richiami vintage e sensibilità contemporanea che rende la divisa riconoscibile senza appesantirla. Ma fermarsi all'estetica significherebbe raccontare soltanto metà della storia.

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Prima di diventare bianconera, infatti, la Juventus era rosa. Era questo il colore indossato nei primi anni di vita del club fondato nel 1897, prima che nel 1903 arrivassero dall'Inghilterra le strisce del Notts County destinate a diventare uno dei simboli più riconoscibili del calcio mondiale.

Il rosa, dunque, non rappresenta una deviazione dalla tradizione, ma un ritorno alle origini. Ed è proprio questa combinazione a dare forza al progetto: un prodotto esteticamente accattivante che, allo stesso tempo, permette ai tifosi di indossare un pezzo della propria storia. Il risultato è una maglia che funziona su due livelli, quello emotivo dell'appartenenza e quello più immediato del gusto personale.

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DAL CAMPO AI SOCIAL: QUANDO ANCHE I LEAK DIVENTANO STORIA

A cambiare non è soltanto il prodotto, ma anche il modo di raccontarlo. Per accompagnare i lanci delle nuove divise, Juventus e adidas hanno scelto di trasformare quello che normalmente rappresenta un problema per i club e per gli sponsor tecnici, le anticipazioni non ufficiali delle maglie, in uno strumento narrativo.

I leak sono diventati gli indizi di un'indagine collettiva, affidata a una campagna capace di mescolare calcio, intrattenimento e cultura digitale. Luciano Spalletti e Gianluca Gazzoli sono stati coinvolti nel ruolo di investigatori, mentre le apparizioni delle nuove divise hanno alimentato il racconto attraverso episodi ambientati in contesti molto diversi.

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Dalla presenza del wrestler Je'Von Evans sul ring della WWE con la maglia rosa, alle anticipazioni social di Kenan Yildiz sul Third Kit, fino al coinvolgimento di Alessandro Del Piero e del creator britannico Ben Black a Perth.

Una strategia che ha provato a superare il tradizionale meccanismo della presentazione ufficiale, trasformando il pubblico da semplice destinatario della comunicazione a parte attiva del racconto. La maglia non viene soltanto mostrata: diventa un oggetto da scoprire, riconoscere e discutere.

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Anche il debutto dell'Away Kit a Hong Kong ha seguito questa logica. In occasione dell'amichevole contro il Chelsea, Juventus e adidas hanno realizzato una personalizzazione speciale, con nomi in caratteri cinesi e numerazioni rosa fluo ispirate alle storiche insegne al neon della città.

Un modo per collegare il prodotto all'identità culturale del luogo, rafforzando contemporaneamente il rapporto con la comunità asiatica dei tifosi. Nella stessa occasione è stata valorizzata anche la partnership con Ganten, attraverso una patch dedicata sulla manica.

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DA MARCHISIO AGLI ARTISTI DI MILANO: LA MAGLIA NEL LIFESTYLE

C'è però un ulteriore passaggio, forse quello che meglio chiarisce le potenzialità della maglia rosa. La sua capacità di uscire dal perimetro strettamente calcistico e di diventare un capo da indossare nella vita quotidiana, senza necessariamente rinunciare alla propria identità sportiva.

È questo il concetto alla base del progetto visivo che Juventus e adidas hanno sviluppato coinvolgendo alcuni protagonisti della scena creativa milanese.

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Davanti all'obiettivo del fotografo Antonio De Masi si sono ritrovati Claudio Marchisio, figura profondamente legata alla storia bianconera ma da tempo riconoscibile anche per il suo stile fuori dal campo; l'artista Greg Goya; Carlotta Bertotti, protagonista del mondo fashion e lifestyle; la designer Claudia Arcangeli; la stylist Gaia Dall'Orto e il fotografo Mattia Zoppellaro.

Sei personalità diverse, unite dal legame con la Juventus e dal loro contributo alla scena culturale contemporanea milanese. Una città che, proprio in quei giorni, si confermava capitale mondiale della moda in occasione della Milano Fashion Week 2026. Nelle immagini si muovono per la città indossando l'Away Kit con naturalezza, come un qualsiasi altro elemento del proprio guardaroba.

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Ed è proprio questo il punto: la maglia da calcio smette di essere esclusivamente l'uniforme del tifoso e si inserisce in un linguaggio più ampio, fatto di stile personale, creatività ed espressione della propria identità.

LA MAGLIA ROSA CONQUISTA ANCHE UN INTERISTA: IL CASO CATTELAN

C'è infine un episodio particolarmente curioso che aiuta a comprendere quanto l'attrattiva estetica possa spingersi oltre le tradizionali appartenenze calcistiche. La maglia rosa della Juventus è comparsa anche addosso ad Alessandro Cattelan durante una puntata di Supernova, il suo podcast. Un dettaglio tutt'altro che banale, considerando la dichiarata fede interista del conduttore.

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Non è necessario attribuire a quella scelta significati calcistici che non possiede. Anzi, il suo valore sta proprio nel contrario. La maglia riesce a farsi apprezzare anche al di fuori del tifo, diventando un oggetto capace di superare, almeno sul piano dello stile, persino una rivalità storica.

È il punto d'incontro tra calcio e lifestyle, una dimensione nella quale una divisa può essere desiderabile indipendentemente dalla squadra che rappresenta.

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Ed è forse questa una delle conquiste più interessanti dell'intera operazione: riuscire a parlare contemporaneamente a chi nella maglia cerca un simbolo di appartenenza e a chi, invece, riconosce soprattutto un capo dal forte impatto estetico.

IL COLORE DI UNA STORIA CHE CONTINUA

Alla fine, il cerchio si chiude proprio dove era cominciato, sulle tribune dell'Allianz Stadium. Il rosa che si diffonde tra i tifosi racconta la riuscita di un progetto nel quale prodotto, storia e comunicazione sembrano essersi incontrati nel punto giusto.

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La Juventus ha recuperato un colore appartenente alle proprie origini e adidas gli ha dato una forma capace di dialogare con il presente. Le campagne di lancio hanno poi contribuito a costruirgli intorno un immaginario che si muove tra il campo, i social, le città e la cultura contemporanea.

Ma il risultato più evidente rimane quello spontaneo, visibile a ogni partita casalinga. Perché una campagna può suggerire una storia, mentre sono le persone a decidere se farla propria. E quest'anno, all'Allianz Stadium, la storia della Juventus sta tornando a fiorire in rosa.