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Vis Pesaro e Sambenedettese si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra due squadre che vivono nei bassifondi della classifica. La Vis Pesaro occupa il ventesimo posto, la Samb il diciannovesimo, e la distanza tra le due è di un solo gradino.
I padroni di casa arrivano da un periodo di risultati alterni. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 3-3 con il Campobasso, dopo il 4-2 sul Pianese che resta l'unica vittoria nelle ultime cinque gare.
Il momento più delicato è quello degli ospiti. La Sambenedettese ha perso le ultime quattro partite, compreso il 4-1 subito dal Perugia nell'ultimo turno, e ha trovato l'ultimo successo contro il Livorno.
La difesa è il tema più evidente per la squadra marchigiana ospite: 12 gol incassati nelle ultime cinque uscite. La Vis Pesaro ne ha subiti 8 nello stesso arco di tempo e ha segnato con più continuità.
I precedenti, però, sorridono alla Samb. Nell'ultimo incontro, lo scorso 26 aprile, gli ospiti si sono imposti 3-2 proprio a Pesaro.
Per entrambe servono punti per allontanarsi dalla zona calda. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Vis Pesaro non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.
Anche per la Sambenedettese non sono stati comunicati dati su indisponibili, diffidati o possibile undici di partenza. La situazione verrà aggiornata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Stato di forma
La Vis Pesaro ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è il 3-3 contro il Campobasso, preceduto dal successo per 4-2 sul Pianese. Nello stesso periodo sono arrivati lo 0-0 con il Gubbio e le sconfitte per 1-0 con il Pineto e per 2-1 con l'Atalanta U23. Il bilancio complessivo è di 8 gol fatti e 8 subiti.
La Sambenedettese ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte. L'ultima gara è il 4-1 incassato dal Perugia, dopo i ko contro Pescara (3-1), Guidonia Montecelio (2-1) e Reggiana (2-0). L'unico successo è il 2-1 sul Livorno. In cinque partite i gol segnati sono 5 e quelli subiti 12.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto risale al 26 aprile 2026, quando la Sambenedettese ha vinto 3-2 a Pesaro in Serie C. Nelle cinque sfide considerate il bilancio è di tre vittorie per la Samb e due per la Vis Pesaro. I gol sono 8 per gli ospiti di turno nei vari incontri contro i 6 della Vis Pesaro.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|12
|3
|0
|29
|7
|+22
|39
D
V
V
V
D
|2
|15
|11
|2
|2
|29
|9
|+20
|35
V
V
V
V
V
|3
|16
|7
|6
|3
|24
|17
|+7
|27
V
V
D
V
D
|4
|16
|7
|6
|3
|24
|18
|+6
|27
D
D
V
V
D
|5
|15
|7
|5
|3
|17
|13
|+4
|26
D
V
V
D
V
|6
|15
|6
|5
|4
|29
|23
|+6
|23
S
S
S
D
V
|7
|15
|6
|4
|5
|20
|16
|+4
|22
D
D
S
V
S
|8
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|+3
|21
V
V
S
D
D
|9
|15
|5
|6
|4
|19
|19
|0
|21
S
D
D
V
S
|10
|15
|6
|2
|7
|22
|23
|-1
|20
V
S
S
D
S
|11
|15
|6
|2
|7
|19
|22
|-3
|20
D
D
V
S
V
|12
|16
|5
|5
|6
|22
|31
|-9
|20
S
D
S
D
V
|13
|15
|4
|7
|4
|13
|15
|-2
|19
D
D
V
S
V
|14
|16
|3
|8
|5
|17
|20
|-3
|17
D
V
S
V
D
|15
|15
|3
|7
|5
|18
|21
|-3
|16
D
S
V
S
D
|16
|16
|4
|4
|8
|15
|23
|-8
|16
S
S
S
S
D
|17
|16
|4
|2
|10
|17
|27
|-10
|14
V
S
V
S
D
|18
|15
|2
|5
|8
|12
|21
|-9
|11
D
D
S
S
S
|19
|15
|2
|4
|9
|19
|29
|-10
|10
S
S
S
S
V
|20
|15
|2
|3
|10
|18
|32
|-14
|9
D
V
S
D
S
Nel Girone B di Serie C la Vis Pesaro è ventesima, mentre la Sambenedettese è diciannovesima.