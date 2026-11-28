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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 11:30

Vis Pesaro e Sambenedettese si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra due squadre che vivono nei bassifondi della classifica. La Vis Pesaro occupa il ventesimo posto, la Samb il diciannovesimo, e la distanza tra le due è di un solo gradino.

I padroni di casa arrivano da un periodo di risultati alterni. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 3-3 con il Campobasso, dopo il 4-2 sul Pianese che resta l'unica vittoria nelle ultime cinque gare.

Il momento più delicato è quello degli ospiti. La Sambenedettese ha perso le ultime quattro partite, compreso il 4-1 subito dal Perugia nell'ultimo turno, e ha trovato l'ultimo successo contro il Livorno.

La difesa è il tema più evidente per la squadra marchigiana ospite: 12 gol incassati nelle ultime cinque uscite. La Vis Pesaro ne ha subiti 8 nello stesso arco di tempo e ha segnato con più continuità.

I precedenti, però, sorridono alla Samb. Nell'ultimo incontro, lo scorso 26 aprile, gli ospiti si sono imposti 3-2 proprio a Pesaro.

Per entrambe servono punti per allontanarsi dalla zona calda. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Vis Pesaro non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Anche per la Sambenedettese non sono stati comunicati dati su indisponibili, diffidati o possibile undici di partenza. La situazione verrà aggiornata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Vis Pesaro ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è il 3-3 contro il Campobasso, preceduto dal successo per 4-2 sul Pianese. Nello stesso periodo sono arrivati lo 0-0 con il Gubbio e le sconfitte per 1-0 con il Pineto e per 2-1 con l'Atalanta U23. Il bilancio complessivo è di 8 gol fatti e 8 subiti.

La Sambenedettese ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte. L'ultima gara è il 4-1 incassato dal Perugia, dopo i ko contro Pescara (3-1), Guidonia Montecelio (2-1) e Reggiana (2-0). L'unico successo è il 2-1 sul Livorno. In cinque partite i gol segnati sono 5 e quelli subiti 12.

Precedenti

L'ultimo confronto risale al 26 aprile 2026, quando la Sambenedettese ha vinto 3-2 a Pesaro in Serie C. Nelle cinque sfide considerate il bilancio è di tre vittorie per la Samb e due per la Vis Pesaro. I gol sono 8 per gli ospiti di turno nei vari incontri contro i 6 della Vis Pesaro.

Classifica

Nel Girone B di Serie C la Vis Pesaro è ventesima, mentre la Sambenedettese è diciannovesima.