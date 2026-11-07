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Serie B - Game Week 11 8 nov 2026 - 09:00 Stadio Comunale di Chiavari

Virtus Entella-Modena è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena Virtus Entella-Modena, sfida valida per la Serie B 2026/27. I liguri ospitano i canarini in un confronto tra una squadra in cerca di continuità e una delle realtà più in forma del campionato.

La Virtus Entella di Andrea Chiappella arriva a questo appuntamento con un momento di forma altalenante. I liguri hanno perso 2-0 contro la Sampdoria nell'ultimo turno, un risultato che pesa dopo il pareggio per 1-1 contro l'Avellino e la sconfitta per 0-1 contro il Mantova nelle settimane precedenti.

L'unica nota positiva recente per Chiappella è la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Calcio Padova, che aveva mostrato la capacità della squadra di fare risultato lontano da Chiavari. Il rendimento casalingo resta però un nodo da sciogliere.

Dall'altra parte c'è un Modena che si presenta a Chiavari con un bilancio di tutto rispetto nelle ultime cinque uscite. Daniele Galloppa ha costruito una squadra capace di segnare con regolarità e di gestire le partite con personalità, con tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato.

I canarini vengono dal pareggio per 1-1 contro il Mantova nell'ultimo turno, ma prima avevano battuto il LR Vicenza per 1-2 in trasferta e il Cesena per 3-0. Il Modena occupa la terza posizione in classifica e punta a restare nelle zone che contano.

Una partita che mette di fronte la quattordicesima e la terza forza del campionato. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche nel gruppo ligure, con aggiornamenti attesi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Modena la situazione è analoga: Daniele Galloppa non ha reso note le scelte ufficiali per questa trasferta. Non risultano al momento indisponibili o diffidati tra i canarini, e la rosa definitiva sarà comunicata a ridosso della gara.

Stato di forma

La Virtus Entella presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria, che segue il pareggio per 1-1 contro l'Avellino. La vittoria esterna per 1-2 sul campo del Calcio Padova resta il punto più alto del periodo. I liguri hanno segnato cinque reti e ne hanno subite cinque nelle cinque gare considerate.

Il Modena mostra nelle ultime cinque uscite un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I canarini arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Mantova nell'ultimo turno, preceduto dalla vittoria per 1-2 in casa del LR Vicenza e dal 3-0 rifilato al Cesena. L'unica sconfitta del periodo è arrivata per 2-1 contro la Carrarese. Galloppa ha raccolto dodici gol segnati e sei subiti nelle cinque partite considerate, un dato che racconta una squadra in fiducia.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato in Serie B il 3 marzo 2026, la Virtus Entella si è imposta per 2-1 in casa propria. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stato il Modena ad avere la meglio per 2-0 al Braglia. Guardando ai cinque precedenti censiti, il bilancio è favorevole al Modena con tre vittorie contro due della Virtus Entella, con i liguri che contano però la vittoria più recente tra le due formazioni.

Classifica

In Serie B la Virtus Entella occupa la quattordicesima posizione, mentre il Modena è terzo in classifica.