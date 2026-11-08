Come vedere Union St.Gilloise-Genk con una VPN

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Presentazione della partita

First Division A - Game Week 11 8 nov 2026 - 12:30 Stade Joseph Marien

L’Union St. Gilloise ospita il Genk allo Stade Joseph Marien di Bruxelles in una sfida di First Division A tra due squadre che attraversano momenti molto diversi.

La squadra di David Hubert arriva da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra cui quella di rilievo in Europa League contro il Celta Vigo. La fiducia acquisita in Europa si riflette anche sul rendimento in campionato e l’Union vorrà prolungare la propria serie davanti ai suoi tifosi.

Il Genk, allenato da Jess Thorup, ha avuto risultati più altalenanti. Tre vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali rappresentano un bilancio discreto, ma la sconfitta contro il KV Mechelen nell’ultima partita di campionato darà a Thorup motivo di riflettere prima della trasferta a Bruxelles.

L’Union è terzo nella classifica della First Division A, mentre il Genk è settimo: una sfida che ha quindi implicazioni evidenti per le ambizioni di entrambe nella parte alta della classifica.

Il bilancio degli scontri diretti tra i due club è equilibrato, con l’Union leggermente avanti nelle sfide recenti. Il Genk sa di poter ottenere un risultato, ma affronterà una squadra di casa in grande forma.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Union St. Gilloise-Genk in diretta.

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