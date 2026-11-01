Come vedere Strasburgo-Auxerre con una VPN
Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un'altra parte del mondo dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che una rete privata virtuale (VPN) può tornare utile.
- Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile (ad esempio ExpressVPN) e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare o tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle trasmissioni internazionali qui sopra).
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita il sito dell'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l'emittente ufficiale o accedi al tuo account per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
Presentazione della partita
Lo Strasburgo ospita l'Auxerre allo Stade de la Meinau in una sfida di Ligue 1 che, a questo punto della stagione, ha un peso importante per entrambi i club.
La squadra di Hugo Oliveira attraversa un periodo difficile e vuole a tutti i costi invertire una tendenza che le ha fruttato appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato. La pressione cresce alla Meinau.
L'Auxerre arriva a Strasburgo con maggiore fiducia. La squadra di Will Still ha vinto tre delle ultime cinque partite e si presenta all'incontro con uno slancio concreto.
Lo Strasburgo si trova vicino alla zona retrocessione, mentre l'Auxerre occupa una tranquilla posizione di metà classifica. Il divario in classifica rende la posta in palio molto diversa per le due squadre.
Una lunga lista di infortunati continua a limitare le scelte di Oliveira e i padroni di casa dovranno trovare soluzioni in una rosa ridotta per porre fine alla serie di sconfitte.
Per l'Auxerre, i tre punti consoliderebbero la posizione in classifica e aumenterebbero il distacco dalle squadre in difficoltà alle sue spalle.
Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere questa partita di Ligue 1, inclusi l'orario del calcio d'inizio, le notizie sulle squadre e i risultati recenti.
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Strasburgo - Auxerre
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- H. Oliveira
- W. Still