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Strasburgo vs Auxerre
Strasburgo
Auxerre
Ligue 1

La guida completa a tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta Strasburgo-Auxerre, partita di Ligue 1 in programma oggi.

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Presentazione della partita

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Ligue 1 - Game Week 9
Stade de la Meinau

Lo Strasburgo ospita l'Auxerre allo Stade de la Meinau in una sfida di Ligue 1 che, a questo punto della stagione, ha un peso importante per entrambi i club.

La squadra di Hugo Oliveira attraversa un periodo difficile e vuole a tutti i costi invertire una tendenza che le ha fruttato appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato. La pressione cresce alla Meinau.

L'Auxerre arriva a Strasburgo con maggiore fiducia. La squadra di Will Still ha vinto tre delle ultime cinque partite e si presenta all'incontro con uno slancio concreto.

Lo Strasburgo si trova vicino alla zona retrocessione, mentre l'Auxerre occupa una tranquilla posizione di metà classifica. Il divario in classifica rende la posta in palio molto diversa per le due squadre.

Una lunga lista di infortunati continua a limitare le scelte di Oliveira e i padroni di casa dovranno trovare soluzioni in una rosa ridotta per porre fine alla serie di sconfitte.

Per l'Auxerre, i tre punti consoliderebbero la posizione in classifica e aumenterebbero il distacco dalle squadre in difficoltà alle sue spalle.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere questa partita di Ligue 1, inclusi l'orario del calcio d'inizio, le notizie sulle squadre e i risultati recenti.

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Strasburgo - Auxerre

4-2-3-1
Strasburgo crest
Strasburgo
STR
Formazione
Auxerre crest
Auxerre
AJA
3-4-2-1
F. JoergensenF. Joergensenteam-logoI. Doukoureteam-logoL. HoegsbergK. CoulibalyK. CoulibalyOsoOsoS. El MourabetS. El MourabetG. YassineG. YassineD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. Reynateam-logoM. GodoC. HarderC. HarderP. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoA. TuanzebeA. TuanzebeC. AkpaC. AkpaL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaF. OppegaardF. OppegaardK. DanoisK. DanoisD. NamasoD. NamasoR. FaivreR. FaivreC. ArcherC. Archer
Auxerre crest
Auxerre
AJA
4-2-3-1
Strasburgo

Formazione titolare

Auxerre

Panchina

Allenatore

  • H. Oliveira
  • W. Still

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