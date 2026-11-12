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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 08:30

Spezia-Vado sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

Lo Spezia ospita il Vado in una sfida di Serie C Girone B che racconta due stagioni agli antipodi. I liguri guidano il girone con autorità, mentre il Vado cerca punti per risalire una classifica che non rispecchia le ambizioni del club.

Lo Spezia arriva a questo appuntamento reduce da cinque risultati di alto livello. I bianconeri hanno battuto l'Ostia Mare per 4-0 nell'ultimo turno, confermando una continuità di rendimento che li ha portati in cima al Girone B con ampio margine.

Il Vado, tredicesimo in classifica, ha vissuto un momento difficile nella giornata più recente: la sconfitta per 3-1 contro il Ravenna ha interrotto una fase di discreta solidità. I liguri della Riviera devono ora ritrovare compattezza per non scivolare ulteriormente.

In casa, lo Spezia si presenta come una delle formazioni più solide del girone. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, con un attacco che ha segnato in ogni partita del periodo, disegnano un profilo di squadra che non concede spazio agli avversari.

Per il Vado, affrontare la capolista in trasferta è un banco di prova severo. I risultati recenti mostrano una squadra capace di segnare, ma anche di subire, e la difesa dovrà essere più attenta per tenere in vita la partita.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Spezia-Vado in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per lo Spezia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Vado la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora reso note indisponibilità o convocati. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Lo Spezia presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di Serie C. I bianconeri vengono dalla netta vittoria per 4-0 contro l'Ostia Mare, a cui si aggiunge il successo esterno per 1-0 contro il Ravenna. In precedenza avevano battuto l'Atalanta U23 per 2-1 e il Gubbio per 2-0, con l'unico pareggio arrivato per 1-1 contro il Latina. Il dato complessivo racconta di una squadra prolifica e solida.

Il Vado arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I liguri della Riviera vengono dalla sconfitta per 3-1 contro il Ravenna nell'ultimo turno, che ha interrotto una striscia di risultati utili. In precedenza avevano pareggiato per 2-2 contro il Grosseto, battuto l'Ostia Mare per 2-1 e il Perugia per 2-0. Nelle cinque partite il Vado ha segnato otto reti e ne ha subite dieci.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Spezia e Vado. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione in classifica, mentre il Vado è tredicesimo.