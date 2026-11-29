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Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospita Sassuolo-Napoli, gara valida per la 13ª giornata di Serie A. Si gioca domenica 29 novembre.

Il Sassuolo vive un momento difficile. Nemmeno l'arrivo di Roberto D'Aversa al posto di Alberto Aquilani ha cambiato la rotta: domenica scorsa il Genoa ha battuto i neroverdi e la squadra è ora dentro la lotta per non retrocedere. In classifica occupa il 17° posto.

Il Napoli arriva dal pareggio per 2-2 in casa del Manchester City in Champions League e dal successo per 1-0 sul Torino in campionato. Massimiliano Allegri ha ritrovato fiducia, ma l'infermeria non si svuota.

L'assenza più pesante è quella di Kevin De Bruyne, fermato da un affaticamento muscolare dopo la sfida dell'Etihad. Anche Lobotka e Vergara restano ai box, e a centrocampo dovrebbe toccare ad Anguissa.

D'Aversa è atteso con la difesa a tre vista contro il Genoa, mentre Berardi e Laurienté guidano il reparto offensivo. Il Napoli, nono in classifica, cerca continuità dopo la bella prova in Inghilterra.

Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e diretta streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Il Sassuolo di D'Aversa deve rinunciare a Kone, Leysen, Volpato, Bakola, Boloca, Paz, Adzic e Skjellerup, mentre non ci sono squalificati. Nell'XI previsto figurano Muric, Idzes, Caleta-Car, Walukiewicz, Thorstvedt, Van Der Brempt, Matic, Doig, Lauriente, Esposito e Berardi.

Il Napoli di Allegri è senza Lobotka, Vergara, Buongiorno, Meret e Alisson Santos, e non ha squalificati. L'XI previsto comprende Milinkovic-Savic, Rrahmani, Rafa Marin, Beukema, Olivera, Gilmour, Politano, McTominay, Anguissa, Lang e Hojlund. Eventuali aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Sassuolo ha perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, con un bilancio di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo risultato è lo 0-2 contro il Genoa del 22 novembre. Prima ci sono stati il 3-0 con la Roma, il 2-4 con la Fiorentina, il 2-6 con la Lazio e lo 0-2 con il Como. In totale i neroverdi hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 17.

Il Napoli ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima è il 2-2 in Champions League contro il Manchester City del 24 novembre, preceduto dall'1-0 sul Torino. Ci sono poi l'1-1 con la Lazio, il 4-1 subito dal Porto e lo 0-2 contro la Juventus. Il bilancio complessivo è di 6 gol fatti e 10 subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente è Napoli-Sassuolo 1-0 in Serie A, giocata il 17 gennaio 2026. Nelle cinque sfide considerate il Napoli ha vinto in tutte le occasioni, mentre il Sassuolo non ha mai conquistato punti. I partenopei hanno segnato 11 gol e ne hanno incassato 1.

Classifica

In Serie A il Sassuolo occupa il 17° posto, mentre il Napoli è al 9°.