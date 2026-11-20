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Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma.

Il Sassuolo ospita il Genoa allo Stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia in una partita di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni.

I neroverdi attraversano un periodo nero: cinque sconfitte consecutive in campionato, con 20 gol subiti e una crisi che ha già costato il posto ad Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa siede ora sulla panchina del Sassuolo con il compito di invertire una rotta preoccupante.

Il Genoa di Daniele De Rossi arriva a Reggio Emilia in condizioni decisamente migliori. I rossoblù hanno vinto tre partite di fila, tra cui un convincente 2-0 alla Juventus, e si presentano con il morale alto e una classifica che sorride.

La lista degli indisponibili pesa sul Sassuolo: Berardi, Adzic, Boloca e altri ancora sono fuori dai giochi, lasciando D'Aversa con scelte limitate in mezzo al campo e in attacco.

Il Genoa non è privo di problemi propri: Frendrup e Nuredini sono assenti, ma la rosa rossoblù ha dimostrato di avere profondità sufficiente per reggere le assenze.

In Serie A, il Sassuolo occupa il 17° posto mentre il Genoa è 13°. Per seguire la partita in diretta, ecco tutte le informazioni su come vederla.

Notizie sulle squadre

Il Sassuolo deve fare a meno di diversi giocatori: Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi e Vasilije Adzic sono tutti indisponibili. D'Aversa dovrebbe schierare Muric in porta, con una difesa composta da Walukiewicz, Idzes e Caleta-Car; Esposito e Lauriente agiranno in attacco.

Il Genoa recupera quasi tutti i titolari: gli unici assenti sono Joi Xheto Nuredini e Morten Frendrup. De Rossi punterà su Bijlow tra i pali, con Osmajic come riferimento offensivo e Vitinha a supporto. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Sassuolo ha perso tutte e cinque le ultime partite di Serie A, segnando nove gol e subendone venti. La sconfitta più recente è arrivata per 3-0 contro la Roma, mentre in precedenza i neroverdi erano stati travolti 2-6 dalla Lazio e sconfitti 2-4 dalla Fiorentina. Un ruolino di marcia che racconta una squadra in profonda difficoltà, soprattutto sul piano difensivo.

Il Genoa ha invece collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque giornate. I rossoblù hanno battuto il Lecce 2-1 in trasferta e la Juventus 2-0 in casa, ma hanno ceduto 1-2 al Milan nell'ultimo turno. Complessivamente, il Genoa ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Genoa si impose 2-1 in casa in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti, il Genoa ha vinto tre volte e il Sassuolo una, con un pareggio. L'unico segno X tra i due è lo 1-1 del gennaio 2022.

Classifica

In Serie A, il Sassuolo occupa attualmente il 17° posto, mentre il Genoa è 13° in classifica.