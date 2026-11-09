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Women's Champions League
team-logoRoma
Stadio Tre Fontane
team-logoServette
Guarda su Disney+
Con il contributo di

Guarda Roma contro Servette in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Roma vs Servette
Roma
Servette
Women's Champions League

Come vedere la partita di Women's Champions League tra Roma e Servette, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Women's Champions League - Game Week 4
Stadio Tre Fontane

La partita sarà trasmessa in diretta su Disney+. È possibile accedere al servizio tramite abbonamento e seguire il match in streaming su tutti i dispositivi compatibili.

Lo Stadio Tre Fontane di Roma ospita la sfida tra Roma e Servette, valida per la Women's Champions League. Le giallorosse cercano continuità in Europa dopo un avvio di stagione convincente in Serie A.

Gianpiero Piovani può contare su una squadra in ottima salute sul piano domestico. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa testimoniano la solidità del gruppo, con prestazioni di spessore contro avversarie di primo livello.

Il Servette, guidato da Cristian Toro Maspero, arriva a Roma con un percorso europeo altalenante. Le svizzere hanno alternato exploit e passaggi a vuoto nelle ultime settimane, rendendo difficile prevedere quale versione della squadra si presenterà allo Stadio Tre Fontane.

I precedenti tra le due formazioni sorridono alle padrone di casa. Roma ha già affrontato il Servette nella fase di qualificazione della Women's Champions League, imponendosi con autorità in entrambe le occasioni.

Per il Servette si tratta di una sfida in salita, ma le squadre svizzere hanno dimostrato in passato di saper sorprendere sul palcoscenico europeo. Toro Maspero dovrà trovare le contromisure giuste per limitare una Roma che, in casa, raramente concede spazio.

Le opzioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming sono indicate di seguito.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Roma - Servette

Allenatore

  • G. Piovani

In casa Roma, Gianpiero Piovani non ha comunicato indisponibilità per infortuni o squalifiche. Il probabile undici titolare non è stato ancora reso noto e verrà aggiornato nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte Servette, Cristian Toro Maspero non ha fornito indicazioni ufficiali sulla situazione della rosa. Anche in questo caso, le ultime notizie sulle convocazioni saranno disponibili a ridosso della partita.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

MIL
V4-2
JUV
V2-5
CHE
S2-0
NAP
V2-1
COM
V0-4
Gol segnato (subito)
15/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SER

SER - Forma

PRA
S3-2
PRA
V3-0
OLL
S0-8
HBK
S5-1
OUD
V5-1
Gol segnato (subito)
11/17
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Roma arriva all'appuntamento europeo con un ruolino di marcia positivo: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra Serie A e Women's Champions League. L'ultimo risultato è stato un netto 4-0 rifilato al Calcio Como 1907 in campionato. In precedenza, le giallorosse avevano battuto il Napoli Femminile per 2-1 e la Juventus per 5-2, dimostrando una vena realizzativa importante. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Chelsea in Women's Champions League, con una sconfitta per 2-0.

Il Servette presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, tutte in competizioni europee. Il risultato più recente è una vittoria per 5-1 contro l'Oud-Heverlee Leuven in Women's Champions League. Le svizzere hanno però subito pesanti sconfitte contro l'OL Lione (0-8) e l'HB Køge (1-5), raccogliendo complessivamente undici gol segnati e diciassette subiti.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioServette
2
0
0
Women's Champions League Qualification
Servette badge
Servette
SER
2
Roma badge
Roma
ROM
7
FIN
Women's Champions League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
3
Servette badge
Servette
SER
1
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

L'ultimo precedente tra Roma e Servette risale al 26 settembre 2024, quando le giallorosse si imposero per 7-2 in casa delle svizzere nella fase di qualificazione della Women's Champions League. Pochi giorni prima, il 18 settembre, Roma aveva già battuto il Servette per 3-1 nella gara di andata disputata in casa. Nei due incontri registrati tra le due squadre, Roma ha vinto entrambe le volte, segnando dieci reti e subendone tre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
D
V
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
D
V
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
D
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
S
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
D
V
D
7
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
312074+35
D
V
D
8
InterInterINT
311127-54
S
D
V
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
D
D
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
S
V
S
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
S
S
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
S
S
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
D
D
S
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
S
D
S
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
D
S
S
17
RomaRomaROM
301208-81
S
S
D
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
S
S
D
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica della Women's Champions League, la Roma occupa attualmente la 17ª posizione, mentre il Servette si trova al 13º posto.

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