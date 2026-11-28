Roma-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia, che offre tutte le partite della Serie A. La sfida sarà visibile anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui sotto trovi le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Roma

La Roma ospita il Monza allo Stadio Olimpico nella 13ª giornata di Serie A. La partita è in programma domenica 29 novembre alle 18:00.

I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano all'appuntamento dopo il 2-2 di Parigi contro il PSG in Champions League. Una Roma passata in vantaggio con Hermoso dopo cinque minuti e ripresa nel finale dal rigore di Malen, che ha fermato i campioni d'Europa.

In campionato la squadra capitolina vive un momento brillante. Il 5-1 al Parma e il 3-0 al Sassuolo hanno confermato la vena offensiva del gruppo, che occupa il secondo posto in classifica.

Il Monza di Ivan Juric ha una classifica più complicata, ma si presenta con il morale rialzato dal 3-0 alla Fiorentina. Prima di quel successo la squadra brianzola aveva perso quattro partite consecutive di campionato.

Per Juric sarà un ritorno particolare nella Capitale, dove aveva allenato la Roma nell'autunno del 2024. Dall'altra parte c'è il suo ex mentore Gasperini.

Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e streaming per seguire Roma-Monza in diretta.

Notizie sulle squadre

Gasperini dovrebbe schierare Svilar in porta, con Mancini, Balerdi e Hermoso in difesa. Nel centrocampo del XI previsto ci sono Lulli, Cristante, Kone e Molina, mentre in attacco sono attesi Dybala, Mora e Malen. Tra i giallorossi sono indisponibili Pellegrini, Rensch e Vasquez, e non risultano squalificati.

Juric dovrebbe affidarsi a Thiam tra i pali, con Carboni, Goglichidze e Kouadio davanti a lui. A centrocampo sono previsti Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas e Pessina, con Varela e Robinson in avanti. Il Monza non avrà Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria e Ngonge, e non ci sono squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Roma ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara è il 2-2 contro il PSG in Champions League, preceduto dal 5-1 sul campo del Parma e dal 3-0 al Sassuolo. L'unico stop è il 3-2 contro il Manchester United, mentre il 5-2 a Udine completa la serie. In totale i giallorossi hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti 10.

Il Monza ha vinto una volta e perso quattro volte nello stesso arco di tempo. Il successo più recente è il 3-0 contro la Fiorentina, arrivato dopo le sconfitte per 1-0 con l'Atalanta, 2-1 con il Bologna, 4-1 con il Napoli e 3-2 con il Torino. I brianzoli hanno realizzato 6 reti e ne hanno incassate 11.

Precedenti

L'ultimo precedente è Roma-Monza 4-0 in Serie A del 24 febbraio 2025. Nei cinque incontri disponibili la Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte. I giallorossi hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 3, mentre il Monza non ha mai vinto.

Classifica

In Serie A la Roma occupa il secondo posto in classifica, mentre il Monza è al 14° posto.