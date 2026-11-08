Come vedere Real Sociedad-Rayo Vallecano con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 10:15 Reale Arena

La Real Sociedad ospita il Rayo Vallecano alla Reale Arena di San Sebastian in una partita di Liga in programma domenica, importante per entrambe le squadre, che si trovano in zone diverse della classifica.

La squadra di Pellegrino Matarazzo è quinta in Liga e arriva a questa partita dopo risultati recenti alterni. Ha pareggiato 1-1 con il Lione in Europa League, prima di perdere 2-1 contro l’Athletic Bilbao nell’ultima gara di campionato: un risultato che avrà aumentato l’attenzione in vista di questo impegno casalingo.

Alla Real Sociedad non manca la qualità in attacco: il 6-0 inflitto al Lillestroem in Europa League e la vittoria per 5-2 sul campo del Malaga in Liga confermano quanto possa essere devastante quando trova il giusto slancio. Gestire il doppio impegno tra Europa e campionato resta la sfida principale per Matarazzo.

Il Rayo Vallecano arriva da dodicesimo in classifica e ha bisogno di punti. La squadra di Benat San Jose ha dimostrato di saper ottenere risultati anche nelle partite difficili, battendo 3-0 il Celta Vigo nell’ultima gara di Liga, ma finora la sua stagione è stata segnata dall’incostanza.

Gli ospiti hanno perso soltanto una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, un dato che lascia prevedere una sfida più combattuta di quanto la sola classifica possa suggerire. Il Rayo non va a San Sebastian soltanto per fare presenza.

Le due squadre si sono affrontate di recente in partite equilibrate, tra cui il 3-3 a Vallecas ad aprile e la vittoria per 1-0 del Rayo alla Reale Arena nell’ottobre 2025. Il fattore campo conta, ma la Real Sociedad dovrà dare il massimo.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire in diretta questa partita di Liga.

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