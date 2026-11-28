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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 08:30

Ravenna e Torres si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra la seconda e la quarta forza del campionato. Al momento non sono stati comunicati lo stadio e l'orario del calcio d'inizio.

Il Ravenna arriva con cinque vittorie consecutive. L'ultima è il 2-1 in trasferta sul Livorno del 22 novembre.

La squadra giallorossa ha segnato tredici gol e ne ha subiti tre nelle ultime cinque gare. Numeri che spiegano la posizione alle spalle della capolista.

La Torres non perde da cinque partite, con tre successi e due pareggi. L'ultimo risultato è l'1-1 contro lo Spezia, sempre il 22 novembre.

I sardi hanno blindato la difesa: un solo gol subito nelle ultime cinque uscite e quattro volte porta inviolata. Prima del pareggio con lo Spezia avevano vinto 1-0 a Perugia.

Le due squadre si ritrovano dopo il 3-0 del Ravenna a novembre 2025 e il 2-2 di marzo 2026. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Ravenna non risultano al momento informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per la Torres: nessun dato su indisponibili o squalificati e nessuna indicazione sull'undici iniziale. Aggiungeremo le notizie sulle formazioni appena saranno ufficiali.

Stato di forma

Il Ravenna ha un record di cinque vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il 2-1 sul campo del Livorno, dopo il 2-0 al Forlì, il 3-1 al Vado, il 2-1 al Pineto e il 4-0 in casa della Vis Pesaro. Totale: tredici gol segnati e tre subiti.

La Torres è imbattuta con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Ha pareggiato 1-1 con lo Spezia nell'ultimo turno e prima ha vinto 1-0 a Perugia e 2-0 con Latina e Guidonia Montecelio, con in mezzo lo 0-0 contro il Pescara. In cinque gare i sardi hanno segnato sei gol e ne hanno subito uno, con quattro clean sheet.

Precedenti

L'ultimo confronto risale al 14 marzo 2026 in Serie C e si è chiuso sul 2-2 con la Torres in casa. Nell'altra sfida disponibile, l'8 novembre 2025, il Ravenna ha vinto 3-0 davanti al proprio pubblico. Nei due incontri il bilancio è di una vittoria per il Ravenna e un pareggio, con cinque gol segnati dai romagnoli e due dalla Torres.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Ravenna occupa il secondo posto, mentre la Torres è quarta.