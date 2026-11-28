Ravenna-Torres è trasmessa su Sky Sport, mentre per il live streaming la partita è disponibile su NOW. Qui sotto trovi il canale TV e le opzioni per guardarla in diretta, con i link per abbonarti.
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Ravenna e Torres si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra la seconda e la quarta forza del campionato. Al momento non sono stati comunicati lo stadio e l'orario del calcio d'inizio.
Il Ravenna arriva con cinque vittorie consecutive. L'ultima è il 2-1 in trasferta sul Livorno del 22 novembre.
La squadra giallorossa ha segnato tredici gol e ne ha subiti tre nelle ultime cinque gare. Numeri che spiegano la posizione alle spalle della capolista.
La Torres non perde da cinque partite, con tre successi e due pareggi. L'ultimo risultato è l'1-1 contro lo Spezia, sempre il 22 novembre.
I sardi hanno blindato la difesa: un solo gol subito nelle ultime cinque uscite e quattro volte porta inviolata. Prima del pareggio con lo Spezia avevano vinto 1-0 a Perugia.
Le due squadre si ritrovano dopo il 3-0 del Ravenna a novembre 2025 e il 2-2 di marzo 2026. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Ravenna non risultano al momento informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.
Lo stesso vale per la Torres: nessun dato su indisponibili o squalificati e nessuna indicazione sull'undici iniziale. Aggiungeremo le notizie sulle formazioni appena saranno ufficiali.
Stato di forma
Il Ravenna ha un record di cinque vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il 2-1 sul campo del Livorno, dopo il 2-0 al Forlì, il 3-1 al Vado, il 2-1 al Pineto e il 4-0 in casa della Vis Pesaro. Totale: tredici gol segnati e tre subiti.
La Torres è imbattuta con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Ha pareggiato 1-1 con lo Spezia nell'ultimo turno e prima ha vinto 1-0 a Perugia e 2-0 con Latina e Guidonia Montecelio, con in mezzo lo 0-0 contro il Pescara. In cinque gare i sardi hanno segnato sei gol e ne hanno subito uno, con quattro clean sheet.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto risale al 14 marzo 2026 in Serie C e si è chiuso sul 2-2 con la Torres in casa. Nell'altra sfida disponibile, l'8 novembre 2025, il Ravenna ha vinto 3-0 davanti al proprio pubblico. Nei due incontri il bilancio è di una vittoria per il Ravenna e un pareggio, con cinque gol segnati dai romagnoli e due dalla Torres.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|12
|3
|0
|29
|7
|+22
|39
D
V
V
V
D
|2
|15
|11
|2
|2
|29
|9
|+20
|35
V
V
V
V
V
|3
|16
|7
|6
|3
|23
|17
|+6
|27
D
D
V
V
D
|4
|16
|7
|6
|3
|22
|17
|+5
|27
V
V
D
V
D
|5
|15
|7
|5
|3
|17
|13
|+4
|26
D
V
V
D
V
|6
|15
|6
|5
|4
|29
|23
|+6
|23
S
S
S
D
V
|7
|15
|6
|4
|5
|20
|16
|+4
|22
D
D
S
V
S
|8
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|+3
|21
V
V
S
D
D
|9
|15
|5
|6
|4
|19
|19
|0
|21
S
D
D
V
S
|10
|15
|6
|2
|7
|22
|23
|-1
|20
V
S
S
D
S
|11
|15
|6
|2
|7
|19
|22
|-3
|20
D
D
V
S
V
|12
|16
|5
|5
|6
|22
|29
|-7
|20
S
D
S
D
V
|13
|15
|4
|7
|4
|13
|15
|-2
|19
D
D
V
S
V
|14
|16
|3
|8
|5
|16
|19
|-3
|17
D
V
S
V
D
|15
|15
|3
|7
|5
|18
|21
|-3
|16
D
S
V
S
D
|16
|16
|4
|4
|8
|15
|22
|-7
|16
S
S
S
S
D
|17
|16
|4
|2
|10
|16
|27
|-11
|14
V
S
V
S
D
|18
|15
|2
|5
|8
|12
|21
|-9
|11
D
D
S
S
S
|19
|15
|2
|4
|9
|19
|29
|-10
|10
S
S
S
S
V
|20
|15
|2
|3
|10
|18
|32
|-14
|9
D
V
S
D
S
Nel Girone B di Serie C il Ravenna occupa il secondo posto, mentre la Torres è quarta.