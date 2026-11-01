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Come guardare Racing Santander-Real Madrid con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Il Real Madrid va all’Estadio El Sardinero per affrontare il Racing Santander in una partita di Liga che arriva in un momento cruciale per la squadra di Jose Mourinho.

Il Real Madrid si presenta alla sfida di domenica dopo l’importante vittoria per 2-1 al Camp Nou, un risultato che ha ridotto a soli tre punti il vantaggio del Barcellona in testa alla classifica. La squadra di Mourinho è ora all’inseguimento e ottenere meno di tre punti contro un Racing a metà classifica rappresenterebbe un’occasione persa.

Il Racing è 13° in Liga e in casa ha avuto un rendimento altalenante, anche se arriva a questa partita con due vittorie consecutive tra coppa e campionato. Alla squadra di Jose Lopez non mancheranno le motivazioni contro i campioni in carica.

Per il Real Madrid, la sfida è mantenere lo slancio senza diversi giocatori chiave. Vinicius Junior deve scontare una squalifica, mentre gli infortuni continuano a ridurre le opzioni a disposizione. Kylian Mbappe, autore di una doppietta nel Clasico, sarà chiamato ancora una volta a guidare l’attacco.

Fuori dal campo, Mbappe è stato al centro di una controversia per alcune dichiarazioni su Mao Zedong che hanno suscitato forti reazioni negative in Cina, portando alla risoluzione di accordi con gli sponsor e alla sospensione delle trasmissioni da parte di China Media Group. Il Real Madrid ha poi presentato scuse formali e il club vorrà riportare l’attenzione sul campo.

Con la corsa al titolo sempre più serrata e il Real Madrid che deve restare vicino al Barcellona, questa è una partita che la squadra di Mourinho deve vincere. Ecco tutto quello che c’è da sapere su come guardarla.

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