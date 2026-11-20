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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 11:30

Pineto-Pescara è trasmessa in diretta su Sky Sport. È possibile seguire la partita anche in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura del match.

Il Pineto ospita il Pescara in una sfida del Girone B di Serie C con ambizioni di classifica molto diverse per le due squadre. I padroni di casa occupano la dodicesima posizione, mentre i biancazzurri arrivano da terzi in graduatoria.

Il Pescara è in un momento di grande continuità. I biancazzurri hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, compresa la vittoria per 3-1 contro la Sambenedettese nell'ultimo turno, e si presentano a questa trasferta con piena fiducia nei propri mezzi.

Il Pineto ha mostrato segnali positivi nelle ultime settimane. I granata hanno vinto tre delle ultime cinque gare, con l'ultima vittoria arrivata per 1-0 contro il Vis Pesaro, anche se hanno ceduto il passo al Ravenna per 2-1 nel turno precedente.

Lo scontro diretto tra le due formazioni ha una storia recente favorevole al Pineto, che ha vinto l'ultimo incontro tra le due squadre. Il Pescara vorrà invertire questa tendenza lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Pineto-Pescara in diretta TV e live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle squadre.

Notizie sulle squadre

Per il Pineto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Anche per il Pescara la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto. Gli aggiornamenti sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Pineto ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I granata vengono dalla vittoria per 1-0 contro il Vis Pesaro, che segue la sconfitta per 2-1 contro il Ravenna. Nelle cinque gare considerate, il Pineto ha segnato quattro gol e ne ha subiti tre.

Il Pescara presenta nelle ultime cinque uscite quattro vittorie e un pareggio, senza alcuna sconfitta. I biancazzurri vengono dalla vittoria per 3-1 contro la Sambenedettese, a cui si aggiunge il successo per 1-3 in casa del Grosseto nel turno precedente. Nelle cinque partite, il Pescara ha segnato sette gol e ne ha subiti due, con una tenuta difensiva solida.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 4 aprile 2025, quando il Pineto ha battuto il Pescara per 1-0 in Serie C. Guardando ai quattro precedenti in competizioni ufficiali, il Pineto ha vinto due incontri contro due vittorie del Pescara, con un equilibrio complessivo tra le due formazioni.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Pineto occupa la dodicesima posizione mentre il Pescara si trova al terzo posto in classifica.