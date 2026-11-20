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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 08:30

Monopoli-Cavese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Go Italia e NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Il Monopoli ospita la Cavese in un match del Girone C di Serie C. Le due squadre si presentano all'appuntamento con obiettivi e momenti di forma molto diversi.

I pugliesi arrivano da un momento di flessione: la sconfitta per 2-1 contro il Sorrento nell'ultimo turno ha interrotto una striscia di risultati utili che aveva dato fiducia all'ambiente. Il Monopoli resta comunque in una posizione di classifica confortante e punta a tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico.

La Cavese, invece, arriva con il vento in poppa dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Crotone. I campani hanno dimostrato solidità difensiva in quel match e vorranno confermare la tendenza positiva anche in trasferta.

In classifica il Monopoli occupa il settimo posto, mentre la Cavese si trova al decimo. La posta in palio è concreta: una vittoria potrebbe spostare gli equilibri nella parte centrale della graduatoria.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni il bilancio è equilibrato, con risultati che rendono questo scontro diretto difficile da pronosticare. Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Monopoli non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Cavese: nessun dato confermato su disponibilità o assenze dei campani. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Monopoli ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie C. I pugliesi vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Sorrento, preceduta dal pareggio per 0-0 contro il Cosenza. Nelle cinque gare la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite quattro, con il netto 4-2 sul campo dell'Inter U23 come risultato più positivo del ciclo.

La Cavese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I campani vengono dal successo per 1-0 contro il Crotone e in precedenza avevano pareggiato 2-2 contro il Team Altamura. Nelle cinque gare la Cavese ha segnato nove reti e ne ha subite cinque, con il netto 5-2 rifilato al Casarano come prestazione di spicco.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 febbraio 2026, quando la Cavese si impose per 1-0 in casa in Serie C. Considerando i cinque incontri più recenti, il bilancio vede due vittorie per il Monopoli, due per la Cavese e nessun pareggio, con le sfide che hanno prodotto complessivamente otto reti.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Monopoli occupa attualmente il settimo posto, mentre la Cavese si trova al decimo.