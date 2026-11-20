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Monopoli-Cavese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Go Italia e NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.
Il Monopoli ospita la Cavese in un match del Girone C di Serie C. Le due squadre si presentano all'appuntamento con obiettivi e momenti di forma molto diversi.
I pugliesi arrivano da un momento di flessione: la sconfitta per 2-1 contro il Sorrento nell'ultimo turno ha interrotto una striscia di risultati utili che aveva dato fiducia all'ambiente. Il Monopoli resta comunque in una posizione di classifica confortante e punta a tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico.
La Cavese, invece, arriva con il vento in poppa dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Crotone. I campani hanno dimostrato solidità difensiva in quel match e vorranno confermare la tendenza positiva anche in trasferta.
In classifica il Monopoli occupa il settimo posto, mentre la Cavese si trova al decimo. La posta in palio è concreta: una vittoria potrebbe spostare gli equilibri nella parte centrale della graduatoria.
Nei precedenti recenti tra le due formazioni il bilancio è equilibrato, con risultati che rendono questo scontro diretto difficile da pronosticare. Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su TV e streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Monopoli non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Situazione analoga per la Cavese: nessun dato confermato su disponibilità o assenze dei campani. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.
Stato di forma
Il Monopoli ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie C. I pugliesi vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Sorrento, preceduta dal pareggio per 0-0 contro il Cosenza. Nelle cinque gare la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite quattro, con il netto 4-2 sul campo dell'Inter U23 come risultato più positivo del ciclo.
La Cavese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I campani vengono dal successo per 1-0 contro il Crotone e in precedenza avevano pareggiato 2-2 contro il Team Altamura. Nelle cinque gare la Cavese ha segnato nove reti e ne ha subite cinque, con il netto 5-2 rifilato al Casarano come prestazione di spicco.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 febbraio 2026, quando la Cavese si impose per 1-0 in casa in Serie C. Considerando i cinque incontri più recenti, il bilancio vede due vittorie per il Monopoli, due per la Cavese e nessun pareggio, con le sfide che hanno prodotto complessivamente otto reti.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|11
|2
|1
|39
|18
|+21
|35
V
V
V
D
V
|2
|14
|7
|5
|2
|19
|11
|+8
|26
V
D
D
D
D
|3
|14
|7
|2
|5
|18
|16
|+2
|23
V
S
S
D
D
|4
|14
|7
|1
|6
|26
|14
|+12
|22
S
V
S
V
S
|5
|14
|5
|6
|3
|22
|21
|+1
|21
S
V
D
S
V
|6
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|7
|14
|5
|5
|4
|14
|11
|+3
|20
S
D
D
V
V
|8
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|9
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|+1
|20
S
V
S
D
D
|10
|14
|5
|4
|5
|24
|22
|+2
|19
V
D
S
S
V
|11
|14
|6
|1
|7
|24
|23
|+1
|19
S
D
V
V
S
|12
|14
|4
|6
|4
|16
|16
|0
|18
V
V
D
S
V
|13
|14
|4
|6
|4
|16
|17
|-1
|18
V
S
D
S
D
|14
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
V
S
D
V
S
|15
|14
|4
|4
|6
|13
|21
|-8
|16
S
D
V
D
V
|16
|14
|5
|1
|8
|19
|32
|-13
|16
S
V
V
S
V
|17
|14
|4
|3
|7
|15
|19
|-4
|15
S
S
D
V
S
|18
|14
|3
|6
|5
|17
|23
|-6
|15
V
S
D
D
S
|19
|14
|3
|4
|7
|12
|24
|-12
|13
V
D
V
D
S
|20
|14
|1
|4
|9
|12
|22
|-10
|1
S
S
S
S
D
Nel Girone C di Serie C il Monopoli occupa attualmente il settimo posto, mentre la Cavese si trova al decimo.