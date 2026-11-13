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UEFA Nations League C
team-logoMoldavia
Zimbru Stadium
team-logoKazakistan
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Guarda Moldova-Kazakistan in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Moldavia vs Kazakistan
Moldavia
Kazakistan
UEFA Nations League C

Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta Moldova-Kazakistan, partita della Lega C di Nations League in programma oggi.

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Presentazione della partita

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UEFA Nations League C - Game Week 5
Zimbru Stadium

La Moldavia ospita il Kazakistan allo stadio Zimbru di Chisinau in una sfida della Lega C della UEFA Nations League che conta molto per la classifica del girone di entrambe le squadre.

La Moldavia di Lilian Popescu arriva alla partita dopo aver vinto la gara d'andata a ottobre: un successo per 2-1 in trasferta contro il Kazakistan che le darà fiducia in vista della sfida in casa. Il suo percorso in Nations League è stato altalenante, con quella vittoria tra due sconfitte contro la Slovacchia, ma il pubblico dello Zimbru la sosterrà nel tentativo di dare seguito a quel risultato positivo.

Il Kazakistan, allenato da John van't Schip, arriva dal pareggio per 2-2 contro le Isole Faroe nella sua ultima partita. Quel risultato ha prolungato il periodo di incostanza di una squadra che in questo girone ha faticato a ottenere risultati consecutivi.

La Moldavia è terza nel Gruppo 3, mentre il Kazakistan occupa il quarto posto: entrambe le squadre devono conquistare punti e migliorare la propria posizione prima della conclusione della fase a gironi.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Moldavia - Kazakistan

Allenatore

  • L. Popescu

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