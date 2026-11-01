Come vedere Maiorca-Cadice con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga2 - Game Week 12 2 nov 2026 - 15:00 Estadi Mallorca Son Moix

Il Maiorca ospita il Cadice all’Estadi Mallorca Son Moix di Palma, con entrambe le squadre intenzionate a migliorare la propria posizione nella classifica della Segunda División.

La squadra di Luis Garcia è ottava in classifica e in casa è stata difficile da battere, anche se i risultati recenti raccontano di una formazione alla ricerca di continuità. Tre pareggi nelle ultime quattro gare di campionato l’hanno mantenuta nella metà alta della classifica, ma le hanno fatto perdere punti.

Il Cadice arriva in una situazione complicata. La squadra di Albert Celades è diciannovesima, in piena lotta per non retrocedere, e dovrà interrompere una serie di risultati altalenanti se vuole allontanarsi dalla zona pericolosa.

Gli ospiti hanno comunque mostrato carattere in settimana, superando il turno di Copa del Rey con una vittoria per 3-1 sul campo dello Xerez, e quel risultato potrebbe dare loro fiducia in vista del fine settimana. Resta da vedere se riusciranno a tradurla in una buona prestazione in trasferta in campionato.

Il Maiorca penserà di avere buone possibilità davanti al proprio pubblico. La vittoria per 3-1 contro il Las Palmas a inizio ottobre ha dimostrato che sa essere concreto quando se ne presenta l’occasione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Maiorca-Cadice, compresi l’orario d’inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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