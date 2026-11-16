Come guardare Macedonia del Nord-Slovenia con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo in cui potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che una rete privata virtuale (VPN) può tornare utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VP affidabile e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi a quello che hai presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

La Macedonia del Nord ospita la Slovenia alla Todor Proeski Arena di Skopje per una partita del Gruppo 1 della Lega B di UEFA Nations League: in vetta c'è ormai poco in palio, ma entrambe le squadre hanno ancora l'orgoglio da difendere.

La squadra di Goce Sedloski ha vissuto una campagna disastrosa. La Macedonia del Nord ha perso tutte e cinque le partite di Nations League ed è ultima nel girone: ha subito molti goal lungo tutto il percorso e ne ha segnati appena una manciata nell'intera finestra.

La Slovenia arriva a Skopje dopo aver già definito il proprio percorso in Nations League per questa finestra. La squadra di Bostjan Cesar ha pareggiato 0-0 con la Svizzera a Maribor nell'ultima partita, un risultato sufficiente agli svizzeri per conquistare la promozione in Lega A.

Per la Slovenia, il pareggio ha prolungato una serie di risultati altalenanti. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte e cercherà di chiudere la fase a gironi con un risultato positivo.

I precedenti favoriscono la Slovenia, che a settembre ha battuto 2-0 la Macedonia del Nord nella gara d'andata. Quella è stata la prestazione più convincente degli sloveni nella fase a gironi e indica ciò a cui punteranno anche in questa trasferta.

Con la Svizzera già promossa e l'ultima partita della Scozia contro gli svizzeri come altro incontro da seguire, questa sfida ha un peso limitato sulla classifica del girone, ma resta un confronto agonisticamente importante di Nations League.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per guardare Macedonia del Nord-Slovenia in diretta.

Notizie sulle squadre e convocati