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Serie A - Game Week 12 21 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Lecce è trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito trovi le opzioni per seguire il match in live streaming.

La Lazio torna all'Olimpico per difendere la vetta della Serie A contro il Lecce, nel match che apre la quattordicesima giornata di campionato sabato 21 novembre 2026.

I biancocelesti arrivano all'appuntamento in ottima forma: quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, con un solo pareggio — l'1-1 interno contro il Napoli — a spezzare una serie impressionante. La squadra di Gennaro Gattuso ha segnato 14 reti e ne ha subite appena quattro in questo periodo, con risultati pesanti come il 6-2 in casa del Sassuolo e il 3-0 sul campo della Juventus.

Il Lecce, quattordicesimo in classifica, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, con l'ultimo risultato utile che è stato l'1-1 contro il Torino.

Gattuso recupera Davide Frattesi, rientrato acciaccato dalla Nazionale ma dichiarato pienamente disponibile dopo una settimana di allenamenti regolari con il gruppo. Torna anche Albert Gudmundsson, fermo da settimane per un infortunio alla spalla rimediato in Nazionale: l'islandese è pronto a ritagliarsi spazio, anche se difficilmente partirà dall'inizio.

Restano invece out Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, che non hanno recuperato in tempo. Pedraza agirà sulla fascia sinistra, mentre Diogo Leite prenderà il posto di Sutalo al centro della difesa.

Per sapere dove seguire la partita in TV e in streaming, ecco tutte le informazioni.

Notizie sulle squadre

Gattuso recupera Frattesi, che ha svolto l'intera settimana in gruppo ed è al 100%. Torna a disposizione anche Gudmundsson, rientrato in gruppo giovedì 12 novembre dopo un lungo stop per un infortunio alla spalla. In difesa, Diogo Leite sostituirà Sutalo, mentre Pedraza agirà sulla fascia sinistra al posto di Nuno Tavares. Fuori causa anche Zaccagni, Marusic e Furlanetto.

Il Lecce dovrà fare a meno di Santiago Pierotti e Ivan Ilic. Di Francesco si affiderà al consueto undici con Falcone in porta, Geubbels e N'Dri in attacco. Aggiornamenti sulle formazioni ufficiali saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Lazio ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite di Serie A. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Cagliari; in precedenza i biancocelesti avevano battuto il Sassuolo 6-2 in trasferta e la Juventus 3-0 fuori casa. La squadra ha segnato 14 gol e ne ha subiti quattro in questo periodo, con una sola gara senza vittoria: l'1-1 casalingo contro il Napoli.

Il Lecce ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. L'ultimo risultato è stato l'1-1 contro il Torino; in questo periodo la squadra ha perso 5-1 contro il Frosinone e 2-0 contro la Juventus, raccogliendo appena quattro punti. I salentini hanno segnato sei gol e ne hanno subiti nove nelle cinque gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 24 gennaio 2026, quando Lecce e Lazio hanno pareggiato 0-0 in Puglia. Prima di quel risultato, la Lazio aveva vinto 2-0 in casa nel novembre 2025 e il Lecce si era imposto 1-0 all'Olimpico nel maggio 2025. Negli ultimi cinque confronti in Serie A, la Lazio ha vinto due volte, il Lecce due volte, con un pareggio.

Classifica

In Serie A, la Lazio occupa il primo posto in classifica, mentre il Lecce è quattordicesimo.