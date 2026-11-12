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Latina-Campobasso sarà trasmessa in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.
Il Latina ospita il Campobasso nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa necessità di muovere la classifica.
I pontini arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. La squadra di casa dovrà ritrovare quella solidità che aveva mostrato battendo Vis Pesaro e Atalanta U23 nelle settimane precedenti.
Il Campobasso, invece, si presenta con un momento di forma più positivo alle spalle. I molisani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Livorno, ma prima di quel risultato avevano infilato due vittorie di fila: 2-0 sul Forlì e 2-1 sull'Atalanta U23.
In classifica, il Latina occupa la quindicesima posizione nel Girone B, mentre il Campobasso si trova al nono posto. Per i padroni di casa, i tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.
Per il Campobasso, invece, una vittoria in trasferta potrebbe significare un salto importante verso la parte medio-alta della classifica. La sfida si preannuncia combattuta tra una squadra che cerca riscatto davanti al proprio pubblico e un avversario che viaggia con più fiducia.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Latina-Campobasso in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati, e gli aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Sul fronte del Campobasso la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso della gara.
Stato di forma
Il Latina ha totalizzato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I pontini vengono dalla sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, che ha interrotto una serie positiva costruita con il successo per 1-0 sulla Vis Pesaro e la vittoria per 2-0 sull'Atalanta U23. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.
Il Campobasso presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I molisani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Livorno, dopo aver battuto il Forlì per 2-0 e l'Atalanta U23 per 2-1 in trasferta. La sconfitta più pesante nel periodo è arrivata contro il Perugia per 5-1. Nelle cinque partite, il Campobasso ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2022, quando il Campobasso si impose per 2-0 in casa in Serie C. In precedenza, il 14 novembre 2021, il Latina aveva vinto per 4-1 tra le proprie mura sempre in Serie C. Guardando ai quattro incontri disponibili, il bilancio è in equilibrio con due vittorie per parte, con il Latina che ha prevalso anche nei confronti più datati in Serie D.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|11
|2
|0
|25
|6
|+19
|35
V
V
D
V
V
|2
|13
|9
|2
|2
|25
|8
|+17
|29
V
V
V
S
V
|3
|13
|6
|5
|2
|26
|18
|+8
|23
S
D
V
D
V
|4
|13
|6
|4
|3
|18
|14
|+4
|22
V
D
V
V
D
|5
|13
|6
|4
|3
|15
|12
|+3
|22
V
D
V
S
V
|6
|13
|6
|2
|5
|19
|15
|+4
|20
S
V
S
S
V
|7
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|+3
|20
V
D
S
V
D
|8
|13
|5
|5
|3
|18
|17
|+1
|20
D
V
S
D
D
|9
|13
|5
|4
|4
|19
|21
|-2
|19
D
V
V
S
S
|10
|13
|6
|0
|7
|18
|21
|-3
|18
V
S
V
S
V
|11
|13
|4
|5
|4
|11
|13
|-2
|17
V
S
V
V
D
|12
|13
|5
|2
|6
|18
|21
|-3
|17
S
D
S
V
S
|13
|13
|4
|4
|5
|15
|16
|-1
|16
S
D
V
D
V
|14
|13
|3
|6
|4
|17
|18
|-1
|15
V
S
D
S
D
|15
|13
|3
|6
|4
|12
|14
|-2
|15
S
D
D
V
V
|16
|13
|2
|7
|4
|10
|13
|-3
|13
V
D
D
D
D
|17
|13
|2
|4
|7
|17
|22
|-5
|10
S
S
V
D
D
|18
|13
|2
|3
|8
|10
|19
|-9
|9
S
S
S
S
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|22
|-12
|8
S
D
S
S
S
|20
|13
|1
|2
|10
|11
|27
|-16
|5
S
D
S
S
S
Nel Girone B di Serie C, il Latina occupa la quindicesima posizione, mentre il Campobasso si trova al nono posto.