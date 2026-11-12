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Serie C - Game Week 14 13 nov 2026 - 14:30

Latina-Campobasso sarà trasmessa in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.

Il Latina ospita il Campobasso nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa necessità di muovere la classifica.

I pontini arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. La squadra di casa dovrà ritrovare quella solidità che aveva mostrato battendo Vis Pesaro e Atalanta U23 nelle settimane precedenti.

Il Campobasso, invece, si presenta con un momento di forma più positivo alle spalle. I molisani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Livorno, ma prima di quel risultato avevano infilato due vittorie di fila: 2-0 sul Forlì e 2-1 sull'Atalanta U23.

In classifica, il Latina occupa la quindicesima posizione nel Girone B, mentre il Campobasso si trova al nono posto. Per i padroni di casa, i tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Per il Campobasso, invece, una vittoria in trasferta potrebbe significare un salto importante verso la parte medio-alta della classifica. La sfida si preannuncia combattuta tra una squadra che cerca riscatto davanti al proprio pubblico e un avversario che viaggia con più fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Latina-Campobasso in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati, e gli aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte del Campobasso la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Latina ha totalizzato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I pontini vengono dalla sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, che ha interrotto una serie positiva costruita con il successo per 1-0 sulla Vis Pesaro e la vittoria per 2-0 sull'Atalanta U23. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.

Il Campobasso presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I molisani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Livorno, dopo aver battuto il Forlì per 2-0 e l'Atalanta U23 per 2-1 in trasferta. La sconfitta più pesante nel periodo è arrivata contro il Perugia per 5-1. Nelle cinque partite, il Campobasso ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2022, quando il Campobasso si impose per 2-0 in casa in Serie C. In precedenza, il 14 novembre 2021, il Latina aveva vinto per 4-1 tra le proprie mura sempre in Serie C. Guardando ai quattro incontri disponibili, il bilancio è in equilibrio con due vittorie per parte, con il Latina che ha prevalso anche nei confronti più datati in Serie D.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Latina occupa la quindicesima posizione, mentre il Campobasso si trova al nono posto.