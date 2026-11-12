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Serie C
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Guarda Latina contro Campobasso in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Latina vs Campobasso
Latina
Campobasso
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Latina e Campobasso, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Latina-Campobasso sarà trasmessa in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.

Il Latina ospita il Campobasso nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa necessità di muovere la classifica.

I pontini arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. La squadra di casa dovrà ritrovare quella solidità che aveva mostrato battendo Vis Pesaro e Atalanta U23 nelle settimane precedenti.

Il Campobasso, invece, si presenta con un momento di forma più positivo alle spalle. I molisani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Livorno, ma prima di quel risultato avevano infilato due vittorie di fila: 2-0 sul Forlì e 2-1 sull'Atalanta U23.

In classifica, il Latina occupa la quindicesima posizione nel Girone B, mentre il Campobasso si trova al nono posto. Per i padroni di casa, i tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Per il Campobasso, invece, una vittoria in trasferta potrebbe significare un salto importante verso la parte medio-alta della classifica. La sfida si preannuncia combattuta tra una squadra che cerca riscatto davanti al proprio pubblico e un avversario che viaggia con più fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Latina-Campobasso in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati, e gli aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte del Campobasso la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso della gara.

Stato di forma

LAT

LAT - Forma

ATA
V2-0
VIS
V1-0
SPE
D1-1
PNS
D1-1
TOR
S2-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CAM

CAM - Forma

RAV
S3-1
PER
S1-5
ATA
V1-2
FOR
V2-0
LIV
D1-1
Gol segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Latina ha totalizzato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I pontini vengono dalla sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, che ha interrotto una serie positiva costruita con il successo per 1-0 sulla Vis Pesaro e la vittoria per 2-0 sull'Atalanta U23. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.

Il Campobasso presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I molisani vengono dal pareggio per 1-1 contro il Livorno, dopo aver battuto il Forlì per 2-0 e l'Atalanta U23 per 2-1 in trasferta. La sconfitta più pesante nel periodo è arrivata contro il Perugia per 5-1. Nelle cinque partite, il Campobasso ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

Precedenti

Testa a testa

LatinaPareggioCampobasso
3
0
1
Serie C
Campobasso badge
Campobasso
CAM
2
Latina badge
Latina
LAT
0
FIN
Serie C
Latina badge
Latina
LAT
4
Campobasso badge
Campobasso
CAM
1
FIN
Serie D
Latina badge
Latina
LAT
2
Campobasso badge
Campobasso
CAM
0
FIN
Serie D
Campobasso badge
Campobasso
CAM
0
Latina badge
Latina
LAT
1
FIN
7Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2022, quando il Campobasso si impose per 2-0 in casa in Serie C. In precedenza, il 14 novembre 2021, il Latina aveva vinto per 4-1 tra le proprie mura sempre in Serie C. Guardando ai quattro incontri disponibili, il bilancio è in equilibrio con due vittorie per parte, con il Latina che ha prevalso anche nei confronti più datati in Serie D.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
131120256+1935
V
V
D
V
V
2
RavennaRavennaRAV
13922258+1729
V
V
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
136522618+823
S
D
V
D
V
4
PescaraPescaraPES
136431814+422
V
D
V
V
D
5
TorresTorresTOR
136431512+322
V
D
V
S
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
136251915+420
S
V
S
S
V
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
135531714+320
V
D
S
V
D
8
LivornoLivornoLIV
135531817+120
D
V
S
D
D
9
CampobassoCampobassoCAM
135441921-219
D
V
V
S
S
10
Atalanta U23Atalanta U23ATA
136071821-318
V
S
V
S
V
11
PinetoPinetoPIN
134541113-217
V
S
V
V
D
12
PerugiaPerugiaPER
135261821-317
S
D
S
V
S
13
VadoVadoVAD
134451516-116
S
D
V
D
V
14
ForliForliFOR
133641718-115
V
S
D
S
D
15
LatinaLatinaLAT
133641214-215
S
D
D
V
V
16
PianesePianesePNS
132741013-313
V
D
D
D
D
17
SambenedetteseSambenedetteseSAM
132471722-510
S
S
V
D
D
18
Ostia MareOstia MareOTM
132381019-99
S
S
S
S
D
19
GubbioGubbioGUB
132291022-128
S
D
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
1312101127-165
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, il Latina occupa la quindicesima posizione, mentre il Campobasso si trova al nono posto.

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