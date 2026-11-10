Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Women's Champions League - Game Week 4 11 nov 2026 - 15:00 Juventus Training Center

Juventus vs OL Lione è trasmessa in diretta su Disney+. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in streaming.

La Juventus ospita l'OL Lione al Juventus Training Center di Vinovo in un incontro valido per la UEFA Women's Champions League. Le due squadre si ritrovano di fronte in una competizione che continua a crescere d'interesse anche in Italia.

Le bianconere di Isaac Guerrero arrivano a questa sfida con un momento di forma altalenante. Tre vittorie nelle ultime cinque partite, ma anche due sconfitte pesanti in Serie A, compreso il 5-2 subito dalla Roma, rendono il quadro meno solido di quanto il cammino europeo lascerebbe intendere.

Il successo per 4-1 contro l'Austria Wien W in Champions League è il risultato più recente in campo europeo per la Juventus, un segnale di concretezza che la squadra dovrà confermare contro avversarie di tutt'altro livello.

Il Lione di Jonatan Giraldez si presenta invece in forma straordinaria. Cinque vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui un netto 6-0 contro l'Inter in Women's Champions League, raccontano di una squadra che sta dominando sia in Francia che in Europa.

In Premiere Ligue le francesi hanno travolto il PSG per 4-0 e il Marsiglia per 5-0, confermando una superiorità che va ben oltre i singoli episodi. Il Lione è attualmente secondo nel girone di Champions League, la Juventus quinta.

Per non perderti neanche un minuto di questa sfida, di seguito trovi tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per la Juventus, coach Isaac Guerrero non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Jonatan Giraldez non ha ancora reso nota la probabile formazione del Lione. Anche per le francesi non risultano al momento comunicazioni ufficiali su assenze o indisponibilità.

Stato di forma

La Juventus ha registrato tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata il 7 novembre contro il Sassuolo per 2-1 in Serie A, mentre in Champions League le bianconere hanno battuto l'Austria Wien W per 4-1. Le due sconfitte, entrambe in campionato, hanno visto la Juventus incassare nove gol tra Roma (5-2) e Calcio Como 1907 (4-2).

Il Lione ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando 22 gol e subendone appena uno. Il risultato più recente è il 7-1 rifilato al Lens in Premiere Ligue il 7 novembre. In Champions League le francesi hanno travolto l'Inter per 6-0, mentre in campionato hanno superato il PSG per 4-0 e il Montpellier per 5-2.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 19 novembre 2025, quando Juventus e OL Lione si divisero la posta con un 3-3 in Women's Champions League. Nei cinque incontri più recenti tra le due formazioni, il Lione ha ottenuto due vittorie contro una della Juventus, con due pareggi. Le sfide del 2022 hanno prodotto risultati equilibrati: un 1-1 al Juventus Stadium, un 0-0 in Francia e una vittoria per parte nelle semifinali di quell'edizione.

Classifica

Nella fase a gironi della Women's Champions League, il Lione occupa attualmente la seconda posizione, mentre la Juventus si trova al quinto posto.